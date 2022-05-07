Рішення Берліна - шок і ляпас Україні: посол у ФРН розніс заборону української символіки на 8-9 травня

Берлін ухвалив катастрофічне політичне рішення, заборонивши символіку України на пам'ятних заходах 8 та 9 травня - Мельник / Посольство України у Німеччині

Заборона владою Берліна національної символіки України на пам'ятних заходах 8 та 9 травня є ляпасом державі і українському народу. Таке рішення - не тільки відсутність такту, а й катастрофа з точки зору політики. Заяви Німеччини про підтримку Києва в подібній ситуації виглядають порожнім звуком. Причому заборона символіки України, поряд з російською, стає величезним скандалом. Під російською символікою здійснюються звірячі злочини проти мирних українців. Інцидент просто обурює. Рішення німецької столиці має бути скасовано. Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

У інтерв'ю RedaktionsNetzwerk Deutschland він піддав критиці владу Берліна, яка вирішила заборонити символіку української держави на заходах 8-9 травня. Дипломат назвав це ляпасом Україні та народу.

"Ми шоковані тим, що берлінська поліція заборонила 8 і 9 травня носіння українських прапорів. Це ляпас Україні і ляпас українському народу. Це не тільки свідчить про відсутність такту, а є катастрофічним політичним рішенням", - сказав Мельник, уточнивши, що слова Німеччини про підтримку України на тлі такої ситуації виглядають як порожній звук.

Також він акцентував увагу на тому, що нарівні з українською символікою на заходах заборонена і російська. Ситуація - величезний скандал, враховуючи вбивства мирних українців під національним прапором РФ.

"У столиці заборонено публічне носіння українського прапора, як і російського, під яким день і ніч здійснюються найгірші військові злочини проти мирного українського населення і десятків тисяч українців, жінок і дітей, холоднокровно вбитих, це величезний скандал", - сказав Мельник.

За його словами, зусилля поліції, яка забезпечує безпеку, зрозумілі, однак факт прирівнювання жертви зі злочинцем обурює.

"Жертву і злочинців прирівнюють, просто обурює", - сказав Мельник.

Також Андрій Мельник підкреслив, що місцева влада Берліна повинна "негайно скасувати це сумнівне рішення".

Заборона владою Берліна символіки 8 та 9 травня

Поліція Берліна, щоб не допустити конфліктів, вирішила заборонити певну символіку на заходах, приурочених до 77-ї річниці закінчення Другої світової війни та звільнення Німеччини від націонал-соціалізму, які відбудуться 8-9 травня. Правоохоронці прагнуть забезпечити безпеку на заходах поминання і виступають проти "будь-якої форми підтримки, схвалення, або навіть прославлення агресивної війни Росії проти України, особливо на зборах".

"Не можна допустити, щоб війна переросла за межі демократичного дискурсу в конфлікти або суперечки у Берліні", - зазначено в повідомленні поліції.

Яку символіку заборонили у Берліні

російські або українські прапори;

прапори СРСР;

георгіївські стрічки;

військова уніформа або частини форми також у видозмінених формах;

прапори із зображеннями території України без окупованих РФ територій;

прапори "Л/ДНР";

літери V, Z.

Крім того, заборонено співати військові пісні, виконувати марші і скандувати гасла, що виправдовують або прославляють війну Росії проти України.

Винятки надаються для дипломатів, щоб вони вшанували пам'ять держав, які брали безпосередню участь у звільненні Німеччини.

"Ветерани Другої світової війни, дипломати, представники та делегації держав звільняються від цих правил, щоб вшанувати пам'ять держав, які безпосередньо брали участь у звільненні Німеччини", - підкреслюється в заяві правоохоронців.