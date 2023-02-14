Захід має зробити три конкретні кроки: Подоляк звернувся до союзників

У війни країни-агресорки Росії проти України точно є конкретний фінал, Заходу треба діяти більш рішуче, сказав радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Заходу треба рішуче посилити військову підтримку України - Подоляк / Колаж Офіс президента, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Щоб прискорити перемогу України над агресором Росією, західний світ повинен чітко прийняти для себе три конкретні позиції – менше бюрократії і нерішучості, більше конкретики щодо зброї, а також прискорення логістики і постачань озброєнь. Більш активна робота різко скоротить терміни тривалості війни. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він розповів про те, що у війни є чіткий фінал, і щоб його наблизити, потрібне прийняття Заходом алгоритму, який забезпечить перемогу України.

За словами чиновника, західний світ повинен дотримуватися трьох конкретних позицій:

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Менше бюрократичних процедур та політичної нерішучості;

Більше математики - і більш конкретної зброї під цей етап війни;

Прискорення поставок і логістики.

"Це різко скоротить терміни війни", - підкреслив радник голови ОП Михайло Подоляк.

Наступ Росії на Україну

У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше повідомили, що агресор РФ не готова піти у великий наступ до річниці повномасштабного нападу. Згідно з даними військової розвідки, у окупантів немає потрібних ресурсів. Росіяни будуть наступати на Донбасі, щоб поліпшити тактичне становище своїх окупаційних військ.

Журналісти The New York Times написали, що Росія збирає десятки тисяч нових окупантів з метою оточення сил оборони України на Донбасі. З метою відволікаючого маневру загарбники можуть відкрити другий фронт - для цього вони, можливо, спробують завдати удару у Харківській та Сумській областях.

В Інституті вивчення війни зазначили, що окупанти Росії зіткнулися зі складнощами в наступі на Донбасі. Їхні війська в більшості складаються з непідготовлених мобілізованих осіб. У якості прикладу аналітики нагадали атаку росіян під Вугледаром, де ЗСУ розбили бригаду російських морських піхотинців.

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Війна Росії проти України: