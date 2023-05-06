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Виведення військ з України та ліквідація режиму Путіна: Пономарьов розкрив документ опозиції РФ

Андрій Ганчук
6 травня 2023, 15:03 оновлено 6 травня, 15:09
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Агресор Росія повинна вивести війська з України, Грузії, Молдови та інших захоплених територій, включаючи землі Сирії, сказав Ілля Пономарьов.
Ілля Пономарьов, розвал Росії
Потрібен не догляд Путіна, а повний демонтаж системи в Росії - Пономарьов / Колаж Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Опозиціонери РФ у своїй декларації зафіксували позицію, згідно з якою країна-окупант Росія повинна вивести всі свої війська з окупованих земель України та інших територій. Режим Володимира Путіна підлягає демонтажу. Про це заявив російський опозиційний політик, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 рр. Ілля Пономарьов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що в декларації російська опозиція зафіксувала ключові моменти і орієнтири. Щоб все затвердити, була проведена серйозна робота.

"Насправді, багато речей у цій декларації для російського опозиційного середовища є, не скажу, що в новинку, але щоб підписатися під цим була проведена серйозна робота. По-перше, зафіксовано, що ми говоримо не просто про припинення війни, а й про повну деокупацію як України, так і інших захоплених територій в інших країнах, а також виплату компенсацій всім постраждалим. Обидва ці пункти, на жаль, до цього викликали сумніви. По-друге, ми говоримо не про відхід від влади Путіна, а про повний демонтаж системи влади, яка склалася в Росії. На цю теж були різні суперечки. По-третє, у цій декларації йдеться, що проти російських регіонів та інших країн має бути припинена імперська політика, хоча досі це поділялося", - зазначив Пономарьов.

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За його словами, опозиція режиму Путіна в Росії, згідно з декларацією, повинна однаково вимагати звільнення як російських, так і українських полонених.

"По-четверте, між російськими політв'язнями і українськими військовополоненими ставиться паралель, і, відповідно, звільнятися повинні і ті, і інші, хоча досі російська опозиція воліла не помічати українських військовополонених, а там і українських дітей, і внутрішньо переміщених осіб", - сказав політик.

Також він додав, що російська опозиція поважає людей, які залишилися в РФ і продовжують боротися з правлячим у Кремлі режимом.

"Ну і, нарешті, останній пункт, який повинен бути найбільшою мірою очевидним, але навіть він для багатьох таким не є, говорить про те, що велика частина опозиційно налаштованих росіян знаходиться в Росії. І ту боротьбу, яку вони ведуть, необхідно поважати і підтримувати, тому що дуже велика кількість російської діаспори, емігрантів демонструє, що, мовляв ми опозиційні, а в Росії нікого опозиційного залишатися не може, в цій системі це неможливо. І тому вони всі або посібники режиму, або бидло, яке потім треба буде перевиховувати", - сказав Пономарьов.

Сама декларація, за його словами, повинна згуртувати опозиціонерів.

"Всі ці речі зафіксовані в декларації, та й сама ця декларація — це певний пакт про ненапад. Російські опозиціонери дуже люблять лаятися один з одним, і, підписавши цю декларацію, вони зобов'язуються направити свою енергію і стріли в режим, а не в своїх колег", - говорить політик.

Також він уточнив, що російські окупаційні війська повинні залишити всі окуповані території.

"Перш за все, Грузія і Молдова, де, відповідно, є спірні моменти і території, які непідконтрольні урядам цих країн і існують і існують вони виключно тому, що їх підтримує Кремль. Оскільки ми говоримо про виведення військ з території інших країн, то це стосується, наприклад, і Сирії", - підкреслив Ілля Пономарьов.

Дивіться інтерв'ю Іллі Пономарьова Главреду

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що ЗСУ перейдуть у контрнаступ, щоб звільнити свої землі, які захопила агресор Росія. За словами Зеленського, армія України повертатиме і Крим. Успіх українських військ залежить від військової підтримки Заходу.

Днями на території Росії прогриміли вибухи. У Брянській області був атакований військовий аеродром, на Тамані недалеко від Кримського моста горіла нафтобаза, а в Ленінградській області, де повинні були розташовуватися військові вертольоти, зафіксували пожежу.

3 травня невідомий безпілотник завдав удару по Кремлю. Займання сталося на даху резиденції кремлівського директора Володимира Путіна. У Москві звинуватили Україну в, мовляв, "замаху на Путіна", проте у Києві відкинули такі заяви.

Інші новини:

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