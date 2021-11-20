Вихід РФ з "Мінська" і контрудар Заходу: Україна заявила про тотальну брехню Москви щодо Донбасу

Росія де-факто залишила перемовини щодо Донбасу, проте офіційних заяв від Москви не буде - делегація Києва в ТКГ / УНІАН

Москва фактично вийшла з Мінських угод, однак відкритих заяв з боку росіян з цього приводу не буде. При цьому вони продовжують блокувати перемовний процес і не вважають себе стороною конфлікту. Формально РФ не може вийти з "Мінська", оскільки це призведе до нових санкцій з боку Заходу. У цій ситуації Росія продовжує звинувачувати Україну в зриві домовленостей, що є брехнею. Про це заявив заступник голови української делегації в ТКГ щодо Донбасу Олександр Мережко.

"Росія діє дуже цинічно і провокаційно. Тому що, з одного боку, Росія не робить відкриту заяву, що вони збираються вийти з мінського процесу або з нормандського формату. З іншого боку, Росія повністю блокувала весь перемовний мінський процес і абсолютно не збирається виконувати Мінські угоди. Вона заявляє про те, що вона не є стороною конфлікту, не є стороною Мінських домовленостей, і, по суті, не збирається їх виконувати. Це парадоксальна ситуація", - розповів перемовник у ефірі телеканалу Дом.читайте такожУдар України на Донбасі і реакція Путіна: дипломат оцінив ймовірність військової операції РФ

За його словами, Росія не піде на відкриті заяви щодо виходу з Мінського процесу, оскільки після цього залишків довіри Заходу до Москви вже не буде, що призведе до нових обмежень.

"Тобто санкції, які вже були впроваджені за спробу анексії Криму і за збройне вторгнення на Донбас, залишаться. Але можуть з'явитися нові санкції, якщо Росія остаточно вийде з Мінського процесу", - уточнив Мережко.

Також він додав, що хоча Росія і не робить офіційних заяв щодо "Мінська", реально вона з перемовин вже вийшла. І наразі здійснює спроби звинуватити Україну у зриві угод. У той час, коли на Заході бачать, що це неправда.

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"Але відкрито вона не робить заяви про це. Навпаки, Росія намагається звинуватити Україну в зриві Мінських домовленостей. Хоча це тотальна брехня, і наші західні партнери все це чудово бачать, розуміють. Зокрема, ОБСЄ, яка є медіатором, посередником у цьому процесі, - вони теж це все чудово бачать", - підкреслив Олександр Мережко.

Новий ультиматум Путіна щодо Донбасу

Російський президент Володимир Путін 15 листопада підписав указ про доручення Кабміну в 30-денний термін узаконити торгівлю з окупованими районами Донбасу. Зокрема, він доручив уряду визнати на офіційному рівні сертифікати товарів і послуг, які вироблені під егідою так званих "ДНР" і "ЛНР".

Згідно з указом, РФ забезпечить таким товарам доступ до державних закупівель і прирівняє їх до російських. Квоти на переміщення продукції через кордон захопленого Донбасу і Росії також повинні прибрати. На товари не поширюватимуться антиукраїнські санкції Москви.читайте такожБитва військ країн ЄС з армією Росії за Україну: у Європі назвали сценарій відповіді на удар по Києву

Як підкреслюється в документі, указ Путіна щодо ОРДЛО діятиме допоки, доки не відбудеться повноцінне врегулювання військового конфлікту на Донбасі на базі Мінських угод.

Радник глави Офісу президента, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович сказав, що крок Путіна - це вихід Росії на новий етап гібридної війни проти України і Заходу. Такі заходи є порушенням домовленостей у мінському процесі та нормандському форматі.

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