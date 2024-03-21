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"Виглядає дивно": у Зеленського зробили жорстку заяву щодо дій ЄС - що відомо

Юрій Берендій
21 березня 2024, 11:32
Подоляк відзначає, що незважаючи на активні бойові дії і підтримку України, країни Євросоюзу продовжують здійснювати торгівлю із Росією.
'Виглядає дивно': у Зеленського зробили жорстку заяву щодо дій ЄС - що відомо
У Зеленського жорстко розкритикували дії країн Європи - що відомо / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Через два роки після вторгнення Росії в Україну західні союзники Києва продовжують діяти в двох напрямках, навіть у той час, коли Москва готується до тривалої та виснажливої війни. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню POLITICO.

"З одного боку, ви союзник і повинні допомагати Україні у війні. З іншого боку, ви намагаєтеся захистити свій ринок протекціоністським способом", - зазначив Подоляк.

Водночас, віннаголосив, що розмови про те, щоб відновити бар'єри, які були зняті з початком повномасштабного вторгнення Росії, є негідними для союзників України. Він додав, що країни європи продовжують вести торгівельні відносини із РФ незважаючи на бойові дії.

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"Для мене це виглядає дивно. Ви одночасно фінансуєте оборону України, яка захищається від Росії. Ваші компанії фінансують російський федеральний бюджет, 42% якого йде безпосередньо на війну. Таким чином, ви одночасно і тут, і там", - додав Подоляк.

Він додав, що Кремль готується до тривалого конфлікту і намагається тягнути час, щоб зробити війну дорожчою для західних країн і України.

"Росія зацікавлена у тривалій війні і в тому, щоб західні країни втомилися і сказали: "Все, давайте шукати якесь компромісне рішення". Але в цій війні немає компромісного рішення", - сказав він.

Водночас, радник глави Офісу президента розчарований інкременталізмом західних партнерів, особливо в питанні постачання до України артилерійських снарядів.

За його словами, через нестачу озброєння дедалі більше українців буде гинути для утримання ефективної оборони.

"Це буде записано в історії, як одна нація, найбільш агресивна і кровожерлива, прийшла і вбила, тому що Захід не захотів дати додаткові снаряди", - наголосив радник глави ОП.

Подоляк висловив свою оптимістичну позицію стосовно підтримки України з боку Сполучених Штатів, незважаючи на політичні турбулентності перед важливими президентськими виборами, де Джо Байден змагається з колишнім президентом Дональдом Трампом. Він впевнений, що американські законодавці урешті-решт розумітимуть важливість підтримки України.

"Інвестиції в Україну - це інвестиції в репутацію Америки, в її домінування, в її право встановлювати глобальні правила і стежити за тим, щоб їх не порушували", - сказав він.

Він також не виключив можливості постачання Німеччиною ракет дальнього радіусу дії "Таурус". Західні держави повинні усвідомити, що ця війна стосується не лише України, сказав Подоляк.

"Це війна за правила, за якими будете жити ви, будемо жити ми, буде жити Росія", - додав він. "Якщо Росія не програє, то правила будуть трохи іншими. Автократія, насильство - це будуть домінуючі форми зовнішньополітичних проявів", - резюмував він.

Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Військова допомога для України

Пріоритетом для Конгресу США є узгодження бюджету уряду на 2024 рік, і це питання майже вирішено, тому пакет допомоги для України буде ухвалено найближчим часом. Про це заявив спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон, обіцяючи не зволікати з міжнародними питаннями.

Лідери Європейського союзу планують обговорити у четвер, 21 березня, план використання десятків мільярдів євро прибутку від заморожених російських фінансових активів на закупівлю зброї для України, проте швидке ухвалення остаточного рішення малоймовірне. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Нідерланди планують виділити понад 150 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів та 200 мільйонів євро на безпілотники для України. Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

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