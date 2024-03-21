УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Саміт ЄС не погодить купівлю зброї України за рахунок російських грошей - Reuters

Дмитро Відоменко
21 березня 2024, 09:38
Використання доходів від заарештованих російських грошей на користь України користується підтримкою серед урядів країн ЄС - але аж ніяк не серед усіх.
ЄС, Україна
Допомога Україні від ЄС - у Брюсселі одразу не погодять купівлю зброї / колаж УНІАН та ua.depositphotos.com

Лідери Європейського союзу обговорять у четвер, 21 березня, план щодо використання десятків мільярдів євро прибутку від заморожених російських фінансових активів на закупівлю зброї для України, однак навряд чи дуже швидко ухвалять остаточне рішення з цього питання. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Ідея використання доходів від заарештованих російських грошових коштів на користь України користується широкою підтримкою серед урядів країн ЄС. Але все ж для окремих держав це питання є вкрай гострим.

Велика увага на саміті буде прикута до реакції проросійськи налаштованого прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який підтримує значно тісніші зв'язки з країною-агресором РФ, ніж інші лідери Євросоюзу, і виступає проти відправки зброї в Україну.

відео дня

Ця пропозиція також викликає питання у нейтральних/позаблокових країн - Мальти, Австрії та Ірландії.

Тому на саміті не очікується ухвалення остаточного рішення, але лідери вкажуть, як ЄС має діяти з цією пропозицією, зазначає в Reuters.

Що за організація Євросоюз?

Європейський союз (Євросоюз, ЄС) - економічне та політичне об'єднання 27 європейських держав, міжнародне утворення, що поєднує ознаки міжнародної організації (міждержавності) та держави (наддержавності), однак юридично він не є ні тим, ні іншим, повідомляє "Вікіпедія".

Мільйон боєприпасів для України

У березні минулого року прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас повідомила, що в Євросоюзі погодили ініціативу, згідно з якою Україні мають передати мільйон боєприпасів.

"Рада, що міністри закордонних справ і оборони країн ЄС сьогодні погодили ініціативу. Це допоможе наростити виробництво європейського оборонно-промислового комплексу і підвищити нашу безпеку", - сказала глава естонського уряду.

Пізніше в Євросоюзі пообіцяли, що передадуть Києву мільйон боєприпасів до березня 2024 року.

У січні поточного року в ЄС сказали, що мільйон боєприпасів Україні можуть передати до весни. Як уточнили в блоці, у європейської військової промисловості "вже є виробничі потужності, які значно перевищують мільйон артилерійських снарядів".

У Financial Times зробили прогноз про виробництво снарядів для України - у статті сказано, що оборонним компаніям знадобиться 2 роки, щоб забезпечити ЗСУ боєприпасами на потрібному рівні. Західні країни наповнюють свої арсенали і посилюють допомогу Києву.

Інші матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

зброя Європейський союз гроші
Реклама

Головне за день

РФ планує перехід через Дніпро на правий берег Херсонщини: в ISW розкрили деталі

РФ планує перехід через Дніпро на правий берег Херсонщини: в ISW розкрили деталі

10:47 Україна
"Працювали по всій країні": в ЗСУ назвали особливість ракетної атаки РФ

"Працювали по всій країні": в ЗСУ назвали особливість ракетної атаки РФ

10:45 Україна
Атака буде раніше, ніж думають: РФ готується до великої війни з НАТО - ISW

Атака буде раніше, ніж думають: РФ готується до великої війни з НАТО - ISW

09:47 Світ
Всі головні новини

Популярне

Зоряний статус зіграв : експобратим Козловського розкрив правду про його службу 40020

"Зоряний статус зіграв": експобратим Козловського розкрив правду про його службу

Макрону щось відомо : журналіст назвав місто, яке РФ може атакувати ядеркою 8935

"Макрону щось відомо": журналіст назвав місто, яке РФ може атакувати ядеркою

Тіло 51-річної українки знайшли лише зараз: нові деталі зухвалого вбивства у ФРН 7803

Тіло 51-річної українки знайшли лише зараз: нові деталі зухвалого вбивства у ФРН

У Росії підтвердили удар по «Енгельсу»: є пошкоджені Ту і «двохсоті» 4960

У Росії підтвердили удар по "Енгельсу": є пошкоджені Ту і "двохсоті"

Останні новини

10:47

РФ планує перехід через Дніпро на правий берег Херсонщини: в ISW розкрили деталі

10:46

Французькі господині закопують чайні пакетики поруч із квітами: навіщо так робити

10:45

"Працювали по всій країні": в ЗСУ назвали особливість ракетної атаки РФ

10:42

Остап Стука розповів, чи звільнили його з театру після "п'яної" київської ДТПВідео

10:28

"Регулярно такий терор": Зеленський прокоментував обстріл Києва РФ

Ракетний удар по Києву: уламки впали на дитсадок та житловий будинок, є постраждаліРакетний удар по Києву: уламки впали на дитсадок та житловий будинок, є постраждалі
10:13

Соня Морозюк уперше розповіла, як кинула Романа Гринкевича

10:04

Раніше ніж очікувалось: в Раді розповіли, коли розглянуть закон про мобілізацію

09:57

Як заточити секатор: найпростіший, але дуже хороший спосіб

09:47

Атака буде раніше, ніж думають: РФ готується до великої війни з НАТО - ISW

Реклама
09:38

Саміт ЄС не погодить купівлю зброї України за рахунок російських грошей - Reuters

09:32

Новий православний календар на квітень 2024 року: дати всіх свят

08:50

Пошкодили будинки і транспорт, є постраждалі: деталі удару РФ по Київщині

08:34

Удар РФ по Києву: постраждали 12 осіб, вилучено бойову частину російської ракетиФотоВідео

08:30

Церковне свято 22 березня: що заборонено робити на День сорока святих

08:15

Зміни в мобілізації: що нового придумали в Раді

08:10

Путін шукає гроші для другаПогляд

08:00

Мобілізувати 500 тисяч у ЗСУ осіб немає потреби - Шмигаль

07:08

У небі над Києвом та областю збили близько 30 ракет: нові подробиці ракетного удару

06:58

"Ми розуміємо роль Америки": Джонсон пообіцяв не зволікати з допомогою Україні

06:10

Що трапилось з Макроном та ФранцієюПогляд

Реклама
05:50

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: треба за 6 секунд знайти сову

05:14

Як позбутися моху та лишайників на деревах: засоби, які швидко їх знищать

05:10

Як не зганьбитись із покупкою: в чому різниця між віскі, скотчем та бурбономВідео

04:52

РФ запустила по Україні десятки ракет: у регіонах лунають вибухи

04:28

"Чорти проти сатани": Сотник розповів, як опозиція РФ зіграла на руку ПутінуВідео

03:30

У ЗСУ зʼявилися нові FPV: російська РЕБ їх "не бачить"

03:00

У ванні без Пугачової: Максим Галкін показав, як відривався на відпочинку

02:30

Гленн Клоуз отримала перелом і синці в день свого 77-річчя - фото без макіяжу

02:05

Як зрозуміти, що час садити картоплю - найкращий час і глибина для багатого врожаю

02:01

Мозгова і Пономарьов показали рідкісні фото спільної "непублічної" доньки

01:35

"Ціна для росіян буде надто високою": експерт пояснив, якого кроку уникатиме РФВідео

00:29

"Задихаюсь, прощавай": харків'яни розповіли, які смс отримали від близьких після атаки РФ

20 березня, середа
23:29

Сотник - про війну Росії з НАТО: буде махач із Заходом, останній бій КремляВідео

23:12

Нідерланди дають €150 млн на боєприпаси для F-16: коли літаки будуть в Україні

23:11

"Не будемо друзями": колишня протеже Потапа розповіла про дивну зустріч із ним

22:38

Росія сама знищила "ФАБами" село під Бєлгородом - BILD

22:36

Чим загрожує стрес під час вагітності: які можуть бути небезпеки

22:07

Гарячий Макрон показав накачане тіло в залі: мережа вибухнула мемами

22:04

Радник Байдена назвав умови перемоги України: жодного слова про деокупацію територій

22:02

На Україну чекають 3-4 дуже важких місяці: Данілов назвав руйнівний план Путіна

Реклама
21:42

Це дуже боляче: Катерина Тишкевич показала наслідки сепсису на тілі

21:08

Україна отримає ще партію Leopard 2A4: коли танки зʼявляться на фронті

20:40

Удари дронами по НПЗ: у Росії зупинилася робота низки підприємств, деталі

20:31

"Таємниця, яку усі знають": в МЗС Польщі натякнули, що в Україні є західні військові

19:58

Церковне свято 21 березня: що не можна робити в день преподобного Якова

19:45

Бої за Бєлгород: окупанти пішли на штурм РБК, але потрапили в пасткуВідео

19:40

Мобілізація 500 тисяч українців і допомога від США: у Кабміні розкрили плани Києва

19:36

Буде дуже сильний туман та дощ: синоптики оголосили штормове попередження

19:29

"Війна – це завжди поразка": Папа Римський схиляє Україну до переговорів з РФ

19:13

"Рідні згорьовані! Невимовна втрата": у Мережі прощаються з Узєлковим

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Свята
Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти