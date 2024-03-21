Саміт ЄС не погодить купівлю зброї України за рахунок російських грошей - Reuters

Використання доходів від заарештованих російських грошей на користь України користується підтримкою серед урядів країн ЄС - але аж ніяк не серед усіх.

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Допомога Україні від ЄС - у Брюсселі одразу не погодять купівлю зброї / колаж УНІАН та ua.depositphotos.com

Лідери Європейського союзу обговорять у четвер, 21 березня, план щодо використання десятків мільярдів євро прибутку від заморожених російських фінансових активів на закупівлю зброї для України, однак навряд чи дуже швидко ухвалять остаточне рішення з цього питання. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Ідея використання доходів від заарештованих російських грошових коштів на користь України користується широкою підтримкою серед урядів країн ЄС. Але все ж для окремих держав це питання є вкрай гострим.

Велика увага на саміті буде прикута до реакції проросійськи налаштованого прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який підтримує значно тісніші зв'язки з країною-агресором РФ, ніж інші лідери Євросоюзу, і виступає проти відправки зброї в Україну.

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Ця пропозиція також викликає питання у нейтральних/позаблокових країн - Мальти, Австрії та Ірландії.

Тому на саміті не очікується ухвалення остаточного рішення, але лідери вкажуть, як ЄС має діяти з цією пропозицією, зазначає в Reuters.

Що за організація Євросоюз? Європейський союз (Євросоюз, ЄС) - економічне та політичне об'єднання 27 європейських держав, міжнародне утворення, що поєднує ознаки міжнародної організації (міждержавності) та держави (наддержавності), однак юридично він не є ні тим, ні іншим, повідомляє "Вікіпедія".

Мільйон боєприпасів для України

У березні минулого року прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас повідомила, що в Євросоюзі погодили ініціативу, згідно з якою Україні мають передати мільйон боєприпасів.

"Рада, що міністри закордонних справ і оборони країн ЄС сьогодні погодили ініціативу. Це допоможе наростити виробництво європейського оборонно-промислового комплексу і підвищити нашу безпеку", - сказала глава естонського уряду.

Пізніше в Євросоюзі пообіцяли, що передадуть Києву мільйон боєприпасів до березня 2024 року.

У січні поточного року в ЄС сказали, що мільйон боєприпасів Україні можуть передати до весни. Як уточнили в блоці, у європейської військової промисловості "вже є виробничі потужності, які значно перевищують мільйон артилерійських снарядів".

У Financial Times зробили прогноз про виробництво снарядів для України - у статті сказано, що оборонним компаніям знадобиться 2 роки, щоб забезпечити ЗСУ боєприпасами на потрібному рівні. Західні країни наповнюють свої арсенали і посилюють допомогу Києву.

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