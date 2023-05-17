Україна може за кілька місяців звільнити Крим і запустити перспективу краху режиму Путіна - Маломуж

Армія України потужно підірвала обороноздатність окупаційних військ Росії, тому у Києва є перспектива звільнення територій, вважає Микола Маломуж.

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ЗСУ отримали перевагу на фронті та знищують кадрових окупантів Росії - Маломуж / Колаж: Главред, фото: Главред, 35 ОБрМП

Україна за сприятливого сценарію протягом 3-6 місяців може звільнити окуповані схід, південь і Кримський півострів. Такий прорив запустить перспективу поразки режиму Володимира Путіна в країні-агресорі Росії і зміни влади в Кремлі. Однак існує і песимістичний сценарій, згідно з яким доведеться докласти неабияких зусиль для звільнення міст, а Путін готуватиме нові резерви. І тоді війна затягнеться на рік або навіть більше. Про це заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що не можна точно сказати, коли закінчиться війна. Однак ЗСУ вже отримали перевагу на фронті і підірвали обороноздатність російських окупантів. За таких умов відкривається перспектива звільнення територій.

"Не можна стовідсотково говорити, що війна протягом двох-п’яти місяців закінчиться. Хоча зараз ми маємо перевагу не тільки в гарячих точках – Бахмуті, Авдіївці, Вугледарі, Сватовому, Кремінній та на запорізькому напрямку, але й коли знищуємо професійні частини ворога на 60-80%, включаючи "вагнерівців". А це потужний підрив обороноздатності противника. Відновити ці сили швидко Росія не може, і мобілізовані проблему не вирішать. Тому за таких умов перспектива звільнення територій є", - зазначив Маломуж.

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За його словами, існує два сценарії подальшого розвитку подій – позитивний і негативний. У першому випадку силам оборони вдасться добитися дуже серйозних успіхів - повернути свої території і організувати можливість краху режиму Путіна в Росії.

"За оптимістичного сценарію ми звільнимо схід, південь і, можливо, Крим протягом трьох-шести місяців. Це в свою чергу відкриє перспективу поразки путінського режиму та зміни влади в Росії", - вважає генерал.

Другий випадок передбачає важкі бої і затягування війни на тривалий період.

"За песимістичного сценарію нам доведеться тяжко вгризатися в оборону противника і звільняти міста крок за кроком. А Путін тим часом готуватиме резерви – так, це будуть не потужні нові засоби, але їх буде багато. Через це нам буде складно відвойовувати своє. За такого сценарію війна затягнеться на рік і більше", - вважає колишній глава розвідки.

На його думку, події на фронті розвиватимуться в рамках першого сценарію.

"Я вважаю, що події розгортатимуться за першим сценарієм, він сьогодні прямо проситься до виконання. Але рішення за Генштабом і керівництвом держави", - підкреслив Микола Маломуж.

Контрнаступ армії України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що сили оборони України проведуть контрнаступальну операцію для того, щоб відкинути окупантів РФ зі своїх територій. На думку Зеленського, Путіну доведеться шукати вихід із ситуації, коли українські війська підійдуть до захопленого Кримського півострова.

Журналісти CNN опублікували статтю, в якій йдеться про те, що Росія повернулася до тактики масштабних повітряних ударів по Україні. Мета загарбників - змусити Київ відкласти контрнаступ. Однак ЗСУ ефективно протистоять окупантам і збивають великий відсоток ракет загарбників.

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв надати Україні аналог британських ракет Storm Shadow - далекобійні ракети CALP-EG. Макрон вважає, що постачання таких ракет допоможуть армії України перейти в контрнаступ.

Дивіться відео, в якому Маломуж розповів про подальші сценарії у війні Росії проти України:

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