Вибори під час війни в Україні неможливо провести: Данілов назвав причину

Як каже секретар РНБО Олексій Данілов, поки за кордоном через війну живуть мільйони українців, вибори в Україні неможливі.

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Данілов назвав причину, чому в Україні зараз неможливі вибори / колаж Главред, фото УНІАН

Зараз мільйони українців перебувають за кордоном - і для того, щоб провести в Україні вибори - потрібно дати право проголосувати. Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі "Сніданок з 1+1".

"Зараз нам ще висувають - давайте проводити під час війни вибори. Я можу сказати: як тільки агітатори зайдуть в окопи – ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди поки знаходяться в окопах. А завдання держави досить проста-забезпечити голосування кожного і кожному, який знаходиться. А ті хто за кордоном? Людям, які починають давати поради, треба розуміти, що потрібно жити в наших реаліях, а не в реаліях, де все добре, немає вибухів", — сказав він.

Причому усю ситуацію Данилов прокоментував максимально емоційно.

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"Зараз нам ще насувають – давайте проводити під час війни вибори. Я можу сказати: як тільки агітатори зайдуть у окопи – ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди поки що знаходяться в окопах. А завдання держави досить просте – забезпечити голосування кожного та кожної", – зазначив він.

Пареговори України та РФ

Нещодавно глава МЗС Дмитро Кулеба висловився про переговори з РФ і підкреслив, що ніхто і ніколи не побачить Путіна і Зеленського за одним столом. Кулеба підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін – не партнер для переговорів.

Якщо коли-небудь будуть мирні переговори, їх ініціюватиме Україна, так вважають у Держдепі США. Країна-агресор Росія на даний момент відмовилася брати участь у змістовних мирних переговорах.

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, чому Росія хоче переговорів і які плани має, якщо Україна на це піде. Як зазначив Подоляк, росіяни хочуть затяжного конфлікту. Вони не хочуть переговорів, настання миру і не будуть виконувати ніяких домовленостей. Вони хочуть зменшення інтенсивності вогню, залишити за собою лінію розмежування і частково окуповану територію.

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