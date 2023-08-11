'Росія вимолює переговори': у Зеленського розкрили, чого саме хоче Кремль

Росія хоче переговорів, але продовжує провокувати нас, вбивати політично та фізично, вважає Подоляк.

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Подоляк розповів для чого потрібні переговори Росії / колаж: Главред, фото: УНІАН

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів, чому Росія хоче переговорів та які плани має, якщо Україна на це піде.

"До слова, згадаю про Марію Захарову від МЗС Росії. Я взагалі не розумію, навіщо ми слухаємо росіян. Вони справді ниють та буквально вимолюють сьогодні переговорний процес. Тому що вони хочуть затяжного конфлікту. Вони не хочуть переговорів, настання миру та не виконуватимуть жодних домовленостей. Вони хочуть зменшення інтенсивності вогню, залишити за собою лінію розмежування та частково окуповану територію", - наголосив радник Зеленського.

За його словами, переговорний процес Росії потрібен виключно як маскування, як спосіб втягнути нас в багаторічний процес обговорення. Паралельно із цим вони продовжуватимуть провокувати нас, вбивати політично та фізично, додав Подоляк.

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"Шукатимуть "Медведчука 2.0", створюватимуть нові ОПЗЖ, а після цього вкладатимуть гроші у власну мілітаризацію, робитимуть апгрейд армії, проводитимуть додаткову мобілізацію", - зазначив радник.

Як зазначив Михайло Подоляк, що Росія у такому вигляді, як сьогодні, зможе існувати виключно у форматі нескінченої війни різних інтенсивностей. Щойно вона програє, то зникне в такому політичному вигляді. Для Росії це війна минулого. Це не війна сучасного, це не перерозподіл впливів у майбутньому. Це спроба Росії залишитись такою архаїчною, як вона є.

"Тобто Росія хоче сказати, що вони будуть ізольовані, житимуть в таборі за правилами XVII - XVIII століття і не треба заважати їм. Інакше вони вбиватимуть всіх тих, хто заважатиме. Вони не хочуть підкорятись міжнародному праву, хоч формально у відповідних організаціях вони будуть", - підсумував він.

Подоляк додав, що росіяни воюють з нами, не беручи до уваги територію чи державність України, за право бути варварами. Тому з ними не можна буде ні про що домовитись.

Він вважає, що коли говорять про фіктивні "мирні переговори", водночас атакуючи крилатими та балістичними ракетами, то Росія абсолютно щиро вірить, що це правильно. Вони ірраціональні.

"Нагадаю, коли ми були на перших турах переговорів у лютому - березні 2022 року, то запропонували під час розмови припинити вогонь на всій території. Це ж загальноприйнята практика. Поки триває перемовний процес - в цей час буде припинення вогню. Вони сказали ні, мовляв, це паралельні процеси: ми хочемо вас атакувати, а паралельно про щось тут говоритимемо", - додав Подоляк.

Мирні переговори

Нагадаємо, що Кулеба висловився про переговори з РФ та наголосив, що ніхто і ніколи не побачить Путіна і Зеленського за одним столом. Російський диктатор Володимир Путін - не партнер для переговорів.

Якщо коли-небудь будуть мирні переговори, їх ініціюватиме Україна, так вважають у Держдепі США. Країна-агресор Росія на даний момент відмовилася брати участь у змістовних мирних переговорах.

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