У Білому домі попустили Лаврова, який боїться передачі F-16 Україні

Лавров хвилюється, що передача винищувачів F-16 Україні призведе до подальшої ескалації.

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Лавров боїться ескалації війни / колаж: Главред, фото: US Air Forse, скріншоти із відео

У Білому домі відповіли на заяви міністра закордонних справ країн-агресорки Росії Сергія Лаврова, який наголошує, що передача винищувачів F-16 Україні призведе до ескалації.

Про це під час брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає Європейська правда.

"Перше, що я хотів би сказати міністру Лаврову: якщо ви стурбовані українським військовим потенціалом, то вам слід забрати свої війська і покинути Україну", - зазначив він.

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F-16 будуть надані в рамках довгострокових оборонних потреб України. Йдеться про те, щоб допомогти Україні забезпечити потреби для самозахисту, пояснив на брифінгу Кірбі.

Лавров раніше заявив, що Захід нібито готується до того, аби продовжувати ескалацію війни. Зокрема, він стверджував, що одна з модифікацій F-16 здатна нести ядерну зброю.

Кірбі у відповідь заявив, що це не США "розкидаються безрозсудною ядерною риторикою, а такі люди, як міністр закордонних справ Лавров, президент Путін, а також речник Путіна Пєсков".

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Передача F-16 Україні

Нагадаємо, що Україну озброять винищувачами F-16. США підтримають навчання українських пілотів винищувачам четвертого покоління. У Білому домі підтвердили участь у "коаліції винищувачів".

Україна з винищувачами F-16 тотально битиме окупантів Росії і переможе у війні - Ігнат. F-16 - багатофункціональний бойовий літак, який на борту з протикорабельними ракетами здатний навести порядок навіть на морі.

У Лаврова злякалися ударів з F-16 по окупантах в Криму і тривожно звернулися до США. У країні-агресорі Росії бояться, що передані Україні літаки F-16, мовляв, "злітатимуть з аеродромів країн НАТО, а за штурвалами з'являться іноземці".

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