Вступ України в ЄС: Зеленський анонсував 'потрібні' результати у 2025 році

Цього року головування у ЄС спочатку буде у Польщі, а в другому півріччі - у Данії.

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Вступ України в ЄС / колаж: Главред, фото: Офіс президента, pixabay

Головне із заяви президента:

Були обговорені деякі деталі роботи з Євросоюзом

2025 рік має бути результативним у перемовинах щодо вступу в ЄС

2025 рік має принести потрібні Україні результати у перемовинах про членство в Європейському Союзі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він зауважив, що сьогодні були обговорені деякі деталі роботи з Євросоюзом - щодо переговорного процесу.

відео дня

"Були спікер Верховної Ради, урядовці, команда Офісу. Цей рік у нас має бути саме таким результативним у перемовинах щодо вступу України в ЄС, як це потрібно Україні, а отже - безпеці всієї нашої Європи", - наголосив президент.

Глава держави також додав, що цього року головування у ЄС спочатку буде у Польщі, а в другому півріччі - у Данії.

"Наші дуже відповідальні партнери. З українського боку ми забезпечимо все необхідне для того, щоб зробити правильні кроки", - підкреслив Зеленський.

Вечірнє відеозвернення Зеленського - відео:

Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Вступ України в ЄС - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Володимир Зеленський говорив, що Україна досягла найвищого рівня близькості з ЄС та НАТО за всю історію незалежності. Він також підкреслив, що вже сформовано необхідну архітектуру для переговорного процесу з ЄС.

Єврокомісар із питань добросусідства та розширення Олівер Варгеї заявив, що Україна зможе впродовж наступних п'яти років стати членом Європейського Союзу, але лише за умови виконання всіх необхідних реформ.

Крім того, президент України заявляв, що Україна може стати членом Європейського Союзу швидше, ніж очікується. Для інших країн процес вступу в ЄС міг тривати близько 10 років.

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Вступ України до Європейського Союзу Відносини Україна-ЄС — це двосторонні відносини між Україною та Європейським Союзом у галузі міжнародної політики, економіки, освіти, науки та культури. З 23 червня 2022 року Україна є кандидатом на членство у ЄС, пише Вікіпедія. ЄС є політичним, економічним і культурним об'єднанням з ознаками конфедерації, до якого входять 27 європейських держав. 24 лютого 2022 почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну. Після цього 28 лютого Україна подала заявку на вступ до ЄС, а підтримка вступу до ЄС в Україні зросла до рекордних 91 %.

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