Повернення всіх територій і зміна режиму в РФ: Кулеба назвав умову перемоги України

Війна РФ проти України призвела до глобальних наслідків, деяким політикам не варто грати в "лицемірні ігри" і заперечувати ситуацію, сказав Дмитро Кулеба.

Україна не піде на компроміси щодо територій - Кулеба / Колаж УНІАН

Обов'язковою умовою перемоги України у війні з Росією є відновлення територіальної цілісності української держави в рамках визнаних кордонів на 1991 рік. Питання територій не може бути предметом перемовин. Країна-агресор повинна припинити погрожувати іншим державам, що вимагає зміни правлячого режиму в Кремлі. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як повідомляє пресслужба МЗС, під час свого виступу у відеоформаті на World Policy Forum в Абу-Дабі в суботу, 10 грудня, він піддав критиці політиків з інших держав, які говорять, що війна проти України, мовляв, "не їхня війна".

За словами дипломата, їм не слід грати "в лицемірні ігри". Стратегічна перемога України полягатиме в тому, що окупант Росія більше не зможе нікому загрожувати.

Глава МЗС зазначив, що агресія РФ проти України призвела до глобальних наслідків для продовольчої та енергетичної безпеки, міжнародного світу та безпеки.

"Жодна країна в світі не хоче, щоб постійний член Радбезу ООН, ядерна держава, мав право на збройне вторгнення і масові звірства. Якщо Росії це зійде з рук, всі інші, хто хоче змінювати кордони силою, будуть спокушені це повторити. Люди можуть сто разів сказати "це не наша війна", але правда в тому, що російська агресія проти України має глобальні наслідки", - пояснив свою позицію Кулеба.

Міністр закордонних справ акцентував увагу на тому, що обов'язкова умова перемоги – відновлення територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів на 1991 рік. Київ не піде на будь-які компроміси щодо територій.

Також Дмитро Кулеба наголосив, що стратегічною перемогою України та світу стане перетворення Росії на державу, яка нікому не загрожує. Для цього в РФ повинна відбутися зміна правлячого режиму. Однак цей процес може відбутися лише зсередини. І міжнародне співтовариство має попрацювати над цим питанням.

Війна Росії проти України

Журналісти Financial Times раніше опублікували матеріал, в якому йшлося про те, що у Заходу і України можуть бути різні бачення перемовного процесу з Росією. Західний світ побоюється загрози застосування Москвою ядерної зброї у разі спроби ЗСУ звільнити Кримський півострів військовим шляхом.

Була наведена і цитата президента Володимира Зеленського. Гарант підкреслив, що Київ не має наміру йти на діалог з Москвою.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що світу нема про що говорити з керівником країни-окупанта Володимиром Путіним. За словами Подоляка, у Путіна більше немає політичних перспектив. Єдиний шанс Росії встояти як єдина держава - провести зміну правлячих еліт.

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що глава РФ Путін програв на війні проти України в усіх напрямках. Однак буде ще багато боїв. Як вважає Міллі, взимку і у ЗСУ, і у російських окупантів, буде час для проведення наступальних операцій.

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