РФ хоче відкрити шлях на Херсон: окупанти штурмують острови в гирлі Дніпра - Forbes

Контроль над островами Козацький та Круглик у гирлі Дніпра дасть окупантам доступ до річки, яка відіграє ключову стратегічну роль у бойових діях на півдні.

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ЗСУ і ЗС РФ б'ються за острови на річці Дніпро / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap

Російська окупаційна армія активізувала наступ на Херсонському напрямку. Зокрема, 61-ша окрема бригада морської піхоти РФ штурмує острови Козацький і Круглик у гирлі Дніпра. Контроль над ними дасть ворогові доступ до річки, яка відіграє ключову стратегічну роль у бойових діях на півдні.

Як пише Forbes, наразі окупанти тримають під контролем східний берег Дніпра, а ЗСУ - західний.

Захоплення островів Козацький та Круглик дасть змогу російській 61-й ОБрМП розмістити артилерію, контролювати за її допомогою доступ до річки, навести мости і переправити російські війська на західний берег, щоб спробувати знову окупувати Херсон.

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Вирішальним фактором у боях є техніка. І Україні, і Росії потрібні невеликі човни для штурму та оборони островів.

Карта deepstatemap

Країна-агресор РФ зібрала невеликий флот із 300 надувних човнів із жорстким корпусом для переправлення військ через річку. Ці човни швидко пересуваються на мілководді, їх важко помітити вночі, і вони оснащені кулеметами і гранатометами, що перетворює їх на рухливі бойові платформи.

Українські військові отримали човни в рамках пакетів іноземної допомоги. Зокрема, Нідерланди надали 14 RHIB, вісім воєнізованих річкових патрульних катерів і десантні катери CB90. США дали ЗСУ понад 100 прибережних і річкових патрульних катерів, оснащених сучасними системами озброєння. Ще 14 RHIBS Україні передасть Австралія. Крім того, допомогу передали Швеція, Фінляндія, Естонія та Данія.

Журналісти Forbes зазначають, що Україна розробляє флот власних безпілотних надводних суден. Йдеться про морські дрони SeaBaby і Magura 5, які оснащені різними системами озброєння. З їхньою допомогою можна буде патрулювати водні шляхи та перешкоджати наступам російських штурмовиків.

Наступ РФ на Херсонському напрямку

Окупаційна армія країни-агресора Росії шукає проломи в обороні ЗСУ, щоб просунутися на острівну частину Дніпра на Херсонському напрямку. Про це розповів представник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. За його словами, таким чином ворог хоче зменшити так звану "сіру зону" та закріпитися на острівній частині, щоб далі працювати над розширенням плацдармів.

Як повідомляв Главред, військовий оглядач Денис Попович також заявив, що ворог хоче захопити острови біля Херсона. За його совами, цілком можливо, що противник спробує форсувати річку Дніпро, але навряд чи йому вдасться успішно здійснити цю операцію та закріпитися на правому березі.

Російські війська можуть вдатися до спроб відновлення контролю над втраченими територіями на Херсонщині, що посилює напругу в регіоні та вимагає підвищеної готовності від Сил оборони України.

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