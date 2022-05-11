Війна РФ проти України завершиться після того, як Київ поверне своїх людей і території - Зеленський

Перемовини не повинні проходити у форматі ультиматумів - Зеленський / president.gov.ua

Війну, яку РФ розв'язала проти України, буде завершено тоді, коли Київ поверне своїх людей і території. Наразі українська держава бореться за право на життя, втрачаючи в бойових діях життя кращих українців. Перемовини з Москвою можуть вестися виключно з позиції розуміння Росією катастрофічності своїх рішень і готовності понести покарання за свої злочини. Після військових злочинів росіян у Бучі, Ірпені, Маріуполі та інших населених пунктах, все менше готовності вести перемовини з Москвою. Діалог не повинен бути у формі ультиматумів. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого онлайн-спілкування зі студентами провідних вищих навчальних закладів Франції він сказав про те, що війна завершиться після того, як Україна зможе повернути своїх людей і території.

читайте такожЗСУ б'ють війська РФ: Харківщина звільняється, на п'яти напрямках ворог перейшов в оборону - Генштаб"Війна закінчиться для українського народу тільки тоді, коли ми повернемо своє. Це правда. Я відверто кажу: нам не потрібно зайвого... ми хочемо повернути мир в нашу державу, на нашу землю", - сказав президент і додав, що російська держава поступово окупувала всі права українців, і дійшла до права на життя.

Зеленський пояснив французькій молоді, що Україна наразі бореться за своє життя, втрачаючи життя кращих українців.

За його словами, перемовини Києва та Москви можуть проводитися тільки з тих позицій, згідно з якими Росія визнає катастрофічність своїх рішень і буде готова нести покарання за злочини, які були скоєні в Україні.

Дивитися онлайн зустріч президента Зеленського зі студентами з Франції

читайте такожЗахоплення областей України, Києва та приєднання регіонів до Росії: Генштаб ЗСУ розкрив плани МосквиПрезидент також сказав, що після виявлення доказів масових тортур українців та їх вбивств росіянами у звільнених населених пунктах, і злочинів у Бучі, Ірпені та Маріуполі, рівень готовності ведення перемовин з Росією різко знизився.

Володимир Зеленський підкреслив, що перемовини повинні відбуватися в рамках діалогу, а не у форматі ультиматумів.

Війна Росії проти України

У другій половині квітня у Росії заявили про початок другої фази своєї так званої "спецоперації" проти України. Заступник командувача військами Центрального округу Рустам Міннекаєв зробив заяву, згідно з якою російські війська збираються окупувати всі райони Донбасу, південні українські регіони та прорубати коридор до захопленого Криму.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що ЗСУ можуть піти в контрнаступ вже в середині червня. До кінця травня-початку червня українські війська повинні отримати важку зброю від Заходу. Після застосування такого озброєння баланс сил на певному напрямку може помінятися.

Радник глави МВС Віктор Андрусів заявив, що плани Росії щодо оточення військ України провалюються. У районі Херсонської області наступ окупантів заглох, а на півночі Харківської області ЗСУ можуть перекрити їм тили. За 10 днів росіяни можуть перейти до тактики "повзучої окупації" і зупинити активний наступ.

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