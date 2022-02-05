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Восьмий "птах" передав Україні 86 тонн оборонних боєприпасів від США

5 лютого 2022, 21:00

З 22 січня США відправили в Україну понад 650 тонн оборонних боєприпасів.

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Восьмий транш допомоги від США / соцмережі

У суботу, 5 лютого, в Україну прибула восьма партія зброї із Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков.

"Восьма птиця прилетіла до Києва! Вага сьогоднішнього вантажу з боєприпасами для наших Збройних Сил становить 86 тонн! З 22 січня наші партнери з США відправили в Україну понад 650 тонн оборонних боєприпасів! Продовження слід", - написав він Twitter.

Нагадаємо, з часу доставки в Україну попередньої партії військової допомоги від США не минуло й доби. П'ята " птиця "прибула в Міжнародний аеропорт" Бориспіль " ввечері в понеділок, 31 Січня. Вона також доставила 84 тонни боєприпасів різного калібру.

Військова допомога від США

Нагадаємо, представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США збільшуватимуть військову допомогу Україні на тлі російської агресії, яка викликає занепокоєння у Вашингтоні. Зокрема, раніше в Україну доставили партію протитанкових ракет Javelins.

Зазначимо, раніше Литва передала військову допомогу Збройним силам України. Українські військові отримали бронежилети та балістичні пояси.

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