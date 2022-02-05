США закликають Японію "притиснути" Росію санкціями у разі вторгнення в Україну

Санкції / УНІАН

Сполучені Штати Америки закликали Японію розглянути питання про запровадження економічних санкцій проти Москви у разі вторгнення російських військ в Україну.

Про це з посиланням на дипломатичні джерела повідомляє агентство Kyodo.

"Оскільки напруженість на тлі російської військової присутності на кордоні з Україною загострюється, Вашингтон сподівається згуртувати Японію та інші країни і чинити тиск на Москву, щоб вона не вторглася в Україну", - йдеться в матеріалі.

США та їхні європейські союзники попередили, що Росія зіткнеться з "серйозними наслідками", включаючи економічні та фінансові санкції, якщо її війська вторгнуться в Україну.

читайте також"Будуть досить жорсткі": Джонсон анонсував санкції проти Росії після розмови з ПутінимВашингтон дипломатичними каналами повідомив Японії, що не може миритися з переміщенням російських військ, і закликав Токіо посилити критику Росії.

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Але Японії належить врівноважити синхронізацію з США зі спробою не дратувати Москву, щоб вирішити суперечку про суверенітет групи островів, що лежать біля самого північного острова Японії Хоккайдо, кажуть джерела агентства.

"Японія буде змушена вжити відповідних заходів у разі вторгнення, заявило джерело в японському уряді. Але всередині уряду лунають заклики, що краще не оголошувати про введення санкцій до того, як відбудеться вторгнення, на відміну від США і Євросоюзу", - йдеться в матеріалі.

Санкції проти Росії

Раніше повідомлялося, що в Конгресі США узгодили основну частину положень законопроекту про нові санкції проти Росії у зв'язку із загостренням ситуації навколо України.

Президент Володимир Зеленський вже неодноразово заявляв про необхідність терміново ввести санкції проти Росії. За його словами, після вторгнення РФ в Україну вони не матимуть ніякого сенсу.