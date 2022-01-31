П'ятий "птах" з США доставив в Україну боєприпаси з США

Американський літак, який прибув сьогодні до міжнародного аеропорту "Бориспіль" доставив українським військовим тонни боєприпасів.
В аеропорт "Бориспіль" ввечері, 31 січня, прибув черговий американський літак з військовою допомогою. Це вже п'ятий рейс, який успішно доставив різне озброєння для української армії, повідомив очільник Міноборони Олексій Резніков в Twitter.
Американський літак, який прибув сьогодні до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" доставив українським військовим тонни боєприпасів.
"П'ята пташка в Києві! Ще 84 тонни боєприпасів різного калібру! Найближчими днями чекаємо черговий вантаж оборонної зброї від наших друзів з США", - заявив міністр на своїй сторінці в Twitter.
У той же час на брифінгу в Пентагоні представник американського оборонного відомства Джон Кірбі підтвердив, що в найближчі дні в Україну відправиться черговий рейс з військовою допомогою.
Військова допомога від США
Раніше Главред писав про те, що в п'ятницю, 28 січня, в Україну прибула нова партія допомоги від США - цього разу спеціально Збройних сил України передали 81 тонну боєприпасів.
25 січня в Міжнародний аеропорт Бориспіль прибула нова партія військової допомоги від США для Збройних сил України. Як уточнила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, це технічна допомога.
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