П'ятий "птах" з США доставив в Україну боєприпаси з США

До Борисполя прибув п'ятий літак з військовою допомогою від США / Twitter

В аеропорт "Бориспіль" ввечері, 31 січня, прибув черговий американський літак з військовою допомогою. Це вже п'ятий рейс, який успішно доставив різне озброєння для української армії, повідомив очільник Міноборони Олексій Резніков в Twitter.

Американський літак, який прибув сьогодні до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" доставив українським військовим тонни боєприпасів.

"П'ята пташка в Києві! Ще 84 тонни боєприпасів різного калібру! Найближчими днями чекаємо черговий вантаж оборонної зброї від наших друзів з США", - заявив міністр на своїй сторінці в Twitter.

У той же час на брифінгу в Пентагоні представник американського оборонного відомства Джон Кірбі підтвердив, що в найближчі дні в Україну відправиться черговий рейс з військовою допомогою.

Військова допомога від США

Раніше Главред писав про те, що в п'ятницю, 28 січня, в Україну прибула нова партія допомоги від США - цього разу спеціально Збройних сил України передали 81 тонну боєприпасів.

25 січня в Міжнародний аеропорт Бориспіль прибула нова партія військової допомоги від США для Збройних сил України. Як уточнила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, це технічна допомога.

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