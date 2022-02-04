США готові впровадити санкції проти оточення Путіна - Білий дім

Джен Псаки підкреслила, що Білий дім зараз перебуває в тісному контакті з сенаторами.
США готові впровадити персональні санкції проти оточення президента РФ Володимира Путіна. Зараз триває робота в Сенаті, заявила під час брифінгу прессекретар Білого дому Джен Псаки.
Псаки підкреслила, що Білий дім перебуває у тісному контакті з сенаторами.
"Особи, яких ми ідентифікували, входять до найближчого оточення Кремля або знаходяться поруч з ним і грають роль у прийнятті урядових рішень. Ми розробили конкретні санкційні пакети як для російських еліт, так і для членів їх сімей", - заявила вона.
Введення санкцій не є для адміністрації чимось "принциповим".
"Ми вже підготували руйнівний пакет санкцій-економічних санкцій, які матимуть величезний вплив на російську економіку. Це не вимагає дій Конгресу, але ми, звичайно, тісно з ними співпрацюємо", - сказала Псаки.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив про необхідність терміново ввести санкції проти Росії. За його словами, після вторгнення РФ в Україну вони не матимуть ніякого сенсу.
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