УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

США готові впровадити санкції проти оточення Путіна - Білий дім

4 лютого 2022, 23:26

Джен Псаки підкреслила, що Білий дім зараз перебуває в тісному контакті з сенаторами.

Джен Псакі
США готові ввести санкції проти Путіна / Reuters

США готові впровадити персональні санкції проти оточення президента РФ Володимира Путіна. Зараз триває робота в Сенаті, заявила під час брифінгу прессекретар Білого дому Джен Псаки.

Псаки підкреслила, що Білий дім перебуває у тісному контакті з сенаторами.

"Особи, яких ми ідентифікували, входять до найближчого оточення Кремля або знаходяться поруч з ним і грають роль у прийнятті урядових рішень. Ми розробили конкретні санкційні пакети як для російських еліт, так і для членів їх сімей", - заявила вона.

Введення санкцій не є для адміністрації чимось "принциповим".

"Ми вже підготували руйнівний пакет санкцій-економічних санкцій, які матимуть величезний вплив на російську економіку. Це не вимагає дій Конгресу, але ми, звичайно, тісно з ними співпрацюємо", - сказала Псаки.

Реклама

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про необхідність терміново ввести санкції проти Росії. За його словами, після вторгнення РФ в Україну вони не матимуть ніякого сенсу.

Читайте також:

viber
новини США Джейн Псаки Володимир Путін санкції проти Росії
Зараз ви переглядаєте новину «США готові впровадити санкції проти оточення Путіна - Білий дім». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 2 лютого: що не можна робити в день Єфимія і як не потрапити в бідуПрикмети на 2 лютого: що не можна робити в день Єфимія і як не потрапити в біду Як змінилася Анастасія Заворотнюк через онкологію: перше фото актриси за три рокиЯк змінилася Анастасія Заворотнюк через онкологію: перше фото актриси за три роки Достаток і благополуччя чи непередбачені витрати: грошовий календар на лютий 2022Достаток і благополуччя чи непередбачені витрати: грошовий календар на лютий 2022 Православний календар 2022: важливі дати, пости і поминальні дніПравославний календар 2022: важливі дати, пости і поминальні дні Православний календар на лютий 2022: які церковні свята чекають українцівПравославний календар на лютий 2022: які церковні свята чекають українців
23:55

Поради Комаровського: як швидко та ефективно позбутися від болю в горлі

23:37

Дівчинку залишила мати, але її вирішила удочерити чиновниця: у Києві скандал через опіку над дитиноюВідео

23:36

Ніжний яблучний штрудель з лаваша за 20 хвилин: чудовий десертВідео

23:26

США готові впровадити санкції проти оточення Путіна - Білий дімВідео

22:42

У Рівному вчитель історії "чвакала" на кухні під час онлайн-уроку

Реклама
22:30

Як пов'язано вживання сиру і профілактики інфаркту - коментар дієтолога

22:18

Українська співачка захворіла на Омікрон та розповіла про симптоми

21:46

У Дніпрі пограбували відділення ПриватБанку: в поліції розповіли подробиці

21:35

РФ стягнула війська до кордону і погрожує Україні вторгненням: Київ вимагає зброї від Берліна - ЗМІВідео

20:55

Агресія Росії: в Міноборони розповіли, чи можливий обстріл Києва

20:50

Чим корисні і небезпечні для тіла гострі страви - коментар гастроентеролога

20:46

В Одесі хлопець пішов з дому і втратив обидві ногиВідео

20:37

Як на пороховій бочці: названі найбільш несумісні знаки зодіакуВідео

20:31

У Зеленського оголосили про перший візит в Україну канцлера ФРН ШольцаВідео

20:12

Компанія "Астерс" Дідковського і перша заступниця голови НБУ Рожкова відмивали сотні млн грн - ЗМІ

20:05

Афера століття: чому українці ризикують не отримати накопичувальні пенсіїПогляд

20:00

В Україні значно знизилися ціни на свинину: в чому причинаВідео

19:39

Китай підтримав Кремль у "гарантіях нерозширення НАТО": в Альянсі заявили, що це право націїВідео

19:35

Мета України - враховувати всі ризики: Кулеба заявив про готовність Києва до ударних сценаріїв Росії

19:24

У Луцьку встановлено романтичний рекорд: пенсіонер 781 раз за рік зізнався у коханніВідео

Реклама
19:08

Глава МЗС вперше відреагував на скандальне відео з Трухіним

19:08

Як приправи і спеції впливають на людське лібідо - відповідь психотерапевта

18:49

Дівчата у Запоріжжі влаштували диско-караоке: сусідам не сподобалися пісні і вони викликали поліцію

18:45

Світ навиворіт. Еквадор: Дмитро Комаров розкриє секрети племені "мисливців за головами"

18:41

Як на Грузію в 2008-му: у Польщі не виключають нападу РФ на Україну під час ОлімпіадиВідео

18:37

Під Львовом арматура відірвалася від вантажівки та пробила голову жінці

18:31

Українці отримають ще одну безкоштовну медпослугуВідео

18:07

Казкова удача і здійснення бажань: 3 знакам зодіаку нереально пощастить на вихіднихВідео

18:02

"Думайте про те, що їсте": Клопотенко "просвітив" українців у питаннях правильного харчування

17:52

Оголена Надія Мейхер ледь прикрила груди пшеничним колоссям

17:50

"Горілка з чашки опинилася в пляшечці": в Одеській області мати нагодувала немовля сумішшю з самогономВідео

17:35

Загорнув поліетиленовий пакет і прикопав, а мати мовчала: у Донецьку вітчим убив 3-річного хлопчика

17:00

Прикмети на 6 лютого: що не можна робити в день Ксенії і як не потрапити в бідуВідео

16:55

"Напад України" і сценарій військового вторгнення Росії: у Британії заявили про нові плани Москви

16:30

Путін заснув під час виходу української збірної на Олімпіаді-2022: відеоВідео

16:20

Податкова заборгованість на підприємствах групи "Метінвест" відсутня - документиФото

15:50

Найгарніший манікюр на День Валентина 2022, що змусить серце битися сильнішеФото

15:42

"Велике будівництво" нової дороги до Одеського порту відбувається у режимі nonstopВідео

15:39

Фіналіст Голос.Діти та Лія Меладзе: що глядачі побачать у третьому випуску шоу Голос країни-12Відео

15:35

Топ-візити серйозно знижують виклики безпеки і сплутують карти Кремля - КулебаВідео

Реклама
15:10

Хурма з кісточки вдома - це реально: як виростити дерево та отримати врожайВідео

14:44

У два рази дорожче, ніж на початку 2021-го: ціни на цукор в Україні знову "рвонули" вгоруВідео

14:15

Хірург пояснив, коли людині можуть відмовити в проведенні пластичної операції

14:04

"Ви лякаєте людей": охоронець ТЦ в Одесі виставив за двері дівчину з ДЦПВідео

14:02

У "дію" додали функцію передачі техпаспорта іншій людині

14:01

Паливо по 40 грн: в Україні злетіли ціни на бензин і дизельВідео

13:50

Бійня в Дніпрі: мати нацгвардійця Рябчука виїхала у РФВідео

13:27

Хто не піде в армію в 2022 році: перелік звільнених українцівВідео

13:26

У Путіна назвали головну умову для зустрічі з ЗеленськимВідео

13:19

Заговорив ребусами та чіплявся до "дівчинки": Тищенко потрапив у халепу, виступаючи в КиїврадіВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти