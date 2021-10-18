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"Нас не цікавить думка РФ": у МЗС України поставили на місце Пєскова після його заяви про НАТО

18 октября 2021, 16:31

Росії в черговий раз нагадали про агресію в бік України.

Дмитро Пєсков
Глава українського МЗС відповів на слова Дмитра Пєскова / УНІАН

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на різку заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова про можливий вступ України до НАТО.

Глава українського МЗС у Twitter зазначив, що Росія не має права голосу в дискусії про майбутнє членство України в Північноатлантичному альянсі.

"Найгірший сценарій вже стався: напад РФ на Україну, окупація наших земель і вбивство наших громадян. Тому нас не цікавить думка РФ щодо вступу України в НАТО. Росія не має права голосу в дискусії про майбутнє членство України в Альянсі", - написав Кулеба.

Вступ України до НАТО: чим незадоволені в Кремлі

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що приєднання України до Альянсу стало б найгіршим сценарієм.

Читайте такжеВ Угорщині пригрозили блокувати вступ України до НАТО після газової угоди з Росією"Це сценарій, який виходить за червоні лінії національних інтересів Росії. Це той сценарій, який може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки", - заявив Пєсков.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба вже говорив, що українська держава буде самостійно приймати рішення про те, як убезпечити свою країну і Європу. Як уточнив дипломат, "червоні лінії" росіян обмежуються виключно територією РФ.

Автор: Сергій Кущ
viber
НАТО Дмитро Пєсков Дмитро Кулеба
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