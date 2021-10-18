Вступ України до НАТО - найгірший сценарій: у Кремлі погрожують "активними заходами"

У Кремлі різко відреагували на можливість вступу України до Альянсу / УНІАН

У Кремлі різко відреагували на можливість вступу України до НАТО. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що це стало б найгіршим сценарієм.

"Це сценарій, який виходить за червоні лінії національних інтересів Росії. Це той сценарій, який може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки", — передає слова Пєскова "ТАСС".

Крім того переміщення російських військ до кордонів України Пєсков пояснив масованими навчаннями НАТО біля російського кордону.

Вступ України до НАТО

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що спільні дії Москви і Мінська у відповідь на нібито "розміщення військ НАТО в Україні" будуть спрямовані на, мовляв, забезпечення безпеки кордонів РФ і РБ. За його словами, можливу появу військ заходу на території України в Кремлі сприймуть як перетин "червоних ліній".

Читайте такжеВ Угорщині пригрозили блокувати вступ України до НАТО після газової угоди з РосієюГлава МЗС України Дмитро Кулеба запевнив, що українська держава буде самостійно приймати рішення про те, як убезпечити свою країну і Європу. Як уточнив дипломат, "червоні лінії" росіян обмежуються виключно територією РФ.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина запевнила, що Україна вже зараз готова докласти всіх зусиль, щоб відповідати стандартам блоку безпеки заходу. На даний момент проблема вступу Києва до Альянсу залежить від політичного консенсусу.