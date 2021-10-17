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Двері в НАТО для України відкриті - глава Пентагону

17 октября 2021, 17:38
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Глава Пентагону приїде в Україну на зустріч із Зеленським.

Пентагон
Міністр оборони США відвідає Україну / Reuters

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін відвідає Україну і Грузію з робочим візитом.

Як повідомляє пресслужба Пентагону, він підтвердить, що двері НАТО відкриті для двох держав.

"Остін підкреслить в Грузії і Україні, що двері в НАТО відкриті, і закличе ці країни провести зміни, необхідні для того, щоб вони могли претендувати на членство в оборонному Альянсі", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що глава Пентагону запевнить союзників і партнерів у прихильності США їх суверенітету перед обличчям російської агресії.

"Ми заспокоюємо і зміцнюємо суверенітет країн, які знаходяться на передовій російській агресії", - заявив високопоставлений представник Пентагону.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Пентагону має намір провести зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Андрієм Тараном.

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В ході зустрічі Остін підтвердить незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"Візит також послужить можливістю обговорити прогрес України в реалізації реформ оборонної та оборонної промисловості, необхідних для просування її євроатлантичних устремлінь, а також регіонального співробітництва між чорноморськими союзниками і партнерами", - йдеться в повідомленні.

Вступ України до НАТО

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше заявив про те, що в Україні, мовляв, створюються "навчально-тренувальні табори", які нібито насправді є "базами НАТО". Політик сказав, що він і президент РФ Путін домовилися спільно реагувати на такі явища, щоб не допустити появи іноземних військ біля російських і білоруських кордонів.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що спільні дії Москви і Мінська у відповідь на нібито "розміщення військ НАТО в Україні" будуть спрямовані на, мовляв, забезпечення безпеки кордонів РФ і РБ. За його словами, можливу появу військ заходу на території України в Кремлі сприймуть як перетин "червоних ліній".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба запевнив, що українська держава буде самостійно приймати рішення про те, як убезпечити свою країну і Європу. Як уточнив дипломат, "червоні лінії" росіян обмежуються виключно територією РФ.

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НАТО Пентагон Україна
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