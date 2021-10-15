В Україну їде глава Пентагону: опубліковано план візиту

Ллойд Остін приїде в Україну / Reuters

Глава Міноборони Пентагона Ллойд Остін на прийдешніх вихідних планує відвідати Європу. Дорогою, він заїде і в Україну, повідомляє пресслужба Пентагону в п'ятницю, 15 жовтня.

У нашій країні у Остіна запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Андрієм Тараном.

Передбачається, що глава Пентагону підтвердить американську підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"Візит також послужить можливістю обговорити прогрес України в реалізації реформ оборонної промисловості, необхідних для просування її євроатлантичних устремлінь, а також регіонального співробітництва між чорноморськими союзниками і партнерами", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони був прийнятий План оборони України, який є цілком секретним документом. Він призначений для застосування виключно під час війни. Так охарактеризував перший в історії України подібного роду документ секретар РНБО Олексій Данілов

Також раніше заступник голови Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Джон Хайтен заявив, що Російська Федерація володіє неймовірно потужними збройними силами.