В Україні оголосили підозру двом російським пропагандистам

Тільки нещодавно Державне бюро розслідувань оголосило Володимира Соловйова в державний розшук, а вже сьогодні підозру оголосили ще двом російським пропагандистам. Цього разу Дмитру Кисельову та Ользі Скабєєвій.

"Інші подробиці очевидні, тому не забираю Ваш час. Наслідки теж очевидні. Всі справи доведемо до кінця в боротьбі за мирне небо", - повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова в Facebook.

Як повідомляв Главред, в Росії за один день поховали все керівництво Володимирського спеціального загону швидкого реагування (СОБР). Чотири підполковники брали участь у російській загарбницькій війні проти України.

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