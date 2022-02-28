Мер Куп'янська/ скріншот

За здачу міста окупантам мер Куп'янська отримав підозру у держзраді. Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Харківська обласна прокуратура оперативно і за законом відреагувала на дії мера Куп‘янська. Йому повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України представником влади та у державній зраді.

27 лютого Куп’янський міський голова запропонував командуванню збройних сил РФ надати підтримку та матеріальне забезпечення окупантам свого міста. Мер забезпечив загарбників транспортом, житлом, пальним та їжею.

Через його дії територія українського Куп’янська вийшла з адміністративного підпорядкування органів державної влади України.

Реклама

Кожного, хто здає окупантам хоч клаптик нашої землі чекає справедливе покарання", - повідомила Венедіктова.

читайте такожРосійські війська обстріляли село на Чернігівщині забороненою зброєюНагадаємо, заяви на вступ до новоствореного Інтернаціонального легіону подали уже декілька тисяч громадян іноземних держав.

Іноземці допомагатимуть українцям боротися з російськими окупантами, повідомила у Facebook заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.