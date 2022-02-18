Кривава ДТП у Харкові: батькам підлітка повідомили про підозру

Батькам 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського, який у жовтні 2021 року влаштував смертельну ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові, пред'явили підозру. Їх звинувачують у невиконанні обов'язків по догляду за дитиною, інформує Харківська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що з листопада 2019-го по жовтень 2021 року 16-річний підліток скоїв кілька адміністративних і кримінальних правопорушень. Однак його батьки не відреагували належним чином на судові рішення. Так, його мати систематично виїжджала за кордон. У результаті неповнолітній залишався без нагляду.

За фактом злісного невиконання встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною батькам підлітка повідомлено про підозру за ст.166 КК України. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Смертельна ДТП у Харкові

Нагадаємо, 27 жовтня автомобіль Infiniti, рухаючись на величезній швидкості по вулиці Одеській, врізався в машину марки Chevrolet Aveo. 16-річний підліток за кермом авто намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора.

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В результаті аварії водій Шевроле загинув на місці, водій Інфініті і два його пасажири - чоловік і жінка, з травмами опинилися в лікарні. Наразі підозрюваний 16-річний Микола Харківський перебуває у СІЗО.

У меню регулярно є м'ясо, і це не завжди свинина і курка, а нерідко і яловича вирізка. Також кухарі готують для ув'язнених супи, Картопляні пюре, гречану кашу і влаштовують справжні рибні дні.

До того ж підлітки відвідують перукарню, в камерах облаштований душ, на території працює перукар. Прати особисті речі ув'язнені можуть в пральних машинах.

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