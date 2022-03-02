Українці стали символом незламності - Зеленський

Зеленський звернувся до українців / скріншот

Президент України Володимир Зеленський у рамках традиційного ранкового звернення до українців у середу, 2 березня, заявив, що сьогодні українці – символ незламності.

За його словами, жителі нашої країни - символ того, що люди в будь-якій країні в будь-який момент можуть стати кращими людьми на землі.

"Українці! Пройшла ще одна ніч повномасштабної війни Росії проти нас, проти людей. Важка ніч. Хтось провів цю ніч в метро - в укритті. Хтось у підвалі. Кому пощастило більше - поспали вдома. Інших прихистили друзі і родичі. Сім ночей ми майже не спимо. Або спимо, але дуже тривожно. Рідні мої, прийде час, коли ми зможемо виспатися. Але це після війни. Після перемоги. У світі, який нам потрібен. Яке ми завжди цінували. І який ми ніколи не руйнували", - почав президент.

Також глава держави назвав країну єдиною і зазначив, що на даний момент в українців єдності більше, ніж за 30 років.

"Вчора ми були разом у Харкові на центральній площі. Потім разом при обстрілі житлових будинків у Бородянці. Також разом, коли бомбили Бабин яр", - сказав президент.

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У зв'язку з обстрілом російськими військами - святого місця - поховання жертв Голокосту, він звернувся до євреїв усього світу.

"Хіба ви не бачите, що відбувається? Дуже важливо, щоб зараз мільйони євреїв по всьому світу не мовчали. У мовчанні народжується нацизм. Тому кричіть про вбивства мирних людей. Кричіть про вбивства українців!" - додав Зеленський.

Крім того, він звернувся до росіян, заявивши, що російські матері втрачають дітей в абсолютно чужій для них країні.

"Вдумайтеся в це число: близько шести тисяч загиблих росіян. Російські військові. Через шість днів війни. Це без підрахунку втрат ворога за минулу ніч. Шість тисяч. Щоб отримати Україну? Це неможливо. Це не змінити ракетами. Бомба. Танка. Будь-якими ударами. Ми на своїй рідній землі. І за війну проти нас буде Міжнародний трибунал - для них", - зазначив глава України.

Нагадаємо, напередодні Зеленський виступив у Європарламенті. Зал аплодував йому стоячи зі сльозами на очах.

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