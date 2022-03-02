Лавров пригрозив світу ядерною війною

Лавров загрожує світу ядерною війною / Reuters

Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що третя світова війна була б ядерною.

"Третя світова війна була б ядерною і руйнівною", - цитують його росЗМІ.

Тим часом, Лавров підкреслив, що Росія" не дозволить Україні " отримати ядерну зброю.

За словами глави МЗС РВ, У Росії "багато друзів", тому її не можна ізолювати за допомогою санкцій.

Лавров сказала, що росіяни нібито були готові до санкцій, але не очікували, що "їх введуть проти спортсменів, журналістів і представників сфери культури".

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Переговори Росії та України

28 лютого відбулися перші переговори України та Росії. Радник Голови ВП Михайло Подоляк заявив, що делегації встановили пріоритетні теми, за якими намітили низку рішень. Вони вирушили для консультацій у свої столиці.

Має відбутися другий раунд переговорів.

Представник Росії Мединський сказав, що сторони "знайшли деякі точки, за якими можна прогнозувати спільні позиції".

Наступні переговори повинні пройти на польсько-білоруському кордоні в найближчі дні.

Подоляк підкреслив, що переговори були важкими, але Росія вже не висувала ультиматумів.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що держава готова до дипломатії, але не буде йти на поступки. Також він сказав, що невідомо, коли відбудуться переговори.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

27 лютого Володимир Путін оголосив, що переводить сили стримування "в режим особливого бойового чергування".