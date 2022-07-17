Путін готує наступника: в МВС розкрили деталі та назвали фаворита

Катерина Тихонова / Скріншот

Президент РФ Володимир Путін готує собі наступника, заявив радник міністра МВС Вадим Денисенко.

В ефірі каналу Еспресо він звернув увагу на те, що господар Кремля вивів свою дочку Катерину Тихонову у велику політику.

Радник глави МВС не виключив, що президент РФ хоче зробити її своєю наступницею.

Він нагадав, що Путін нещодавно призначив Тихонову співголовою Координаційної ради з імпортозаміщення Російського союзу промисловців і підприємців. Імовірно, таким чином він поступово готує її до ролі наступниці.

"Він не зробив її чиновницею, він зробив її співголовою Координаційної ради з імпортозаміщення Російського союзу промисловців і підприємців. Не виключено, що Путін починає замислюватися, щоб дочка стала його наступницею", - пояснив Денисенко.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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