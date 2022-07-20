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На Україну очікують нові звільнення, ситуація з Бакановим та Венедиктовою - не остання - Данілов

20 липня 2022, 19:57

Президент Зеленський 24 лютого просив лідерів фракцій Верховної Ради на якийсь час забути про політику, але цього не сталося, сказав Олексій Данілов.

Іван Баканов та Ірина Венедиктова
Депутати Ради проголосували за відставку Баканова та Венедиктової 19 липня / УНІАН

Голосування у Верховній Раді за відставку голови СБУ Івана Баканова і керівниці Офісу генпрокурора Ірини Венедиктової, а також інші кадрові зміни, потрібно сприймати спокійно. Ймовірно, подібні рішення підуть і надалі. Президент Зеленський після початку війни просив лідерів фракцій на якийсь час забути про політику, але в підсумку ситуація виявилася іншою. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У інтерв'ю 24 каналу він розповів про те, що звільнення генпрокурора і керівника СБУ не є узурпацією влади в країні. Потрібно спокійно ставитися до кадрових змін, які можуть відбуватися і надалі.

читайте такожПолітолог розповів, що стало "останньою краплею" для звільнення Баканова"Лунали певні прізвища, але я вважаю за краще працювати з документами. Швидше за все, це були не останні звільнення, ми ще будемо бачити певні процеси", - сказав Данілов.

За його словами, під час війни в державі має бути єдність, потрібно взяти паузу в політичному житті, щоб не ускладнювати процеси. Зеленський ще 24 лютого запросив лідерів фракцій ВР на Банкову, і запропонував їм на період військових дій забути про конфлікти.

"На превеликий жаль, за короткий проміжок часу, не всі дотримувалися цього і почалися політичні процеси. Звичайно, наразі не до політики, адже нам потрібно виконати одне завдання на всіх – перемогти", - додав Данилов.

Також секретар РНБО підкреслив, що коли називають прізвища Залужного або Рєзнікова, слід пам'ятати про заслуги у війні десятків і тисяч українців, які захищають Україну.

Звільнення Баканова та Венедиктової

Президент України Володимир Зеленський 17 липня підписав два укази, на підставі яких відсторонив від виконання своїх обов'язків голову СБУ Івана Баканова та керівницю Офісу генпрокурора Ірину Венедиктову.

Тимчасово виконуючим обов'язки глави спецслужби став Василь Малюк, який до цього був першим заступником керівника СБУ. Замість Венедиктової генпрокурором на тимчасовій основі став Олексій Симоненко.

Зеленський пояснив, що причиною відсторонення Баканова та Венедиктової від своїх посад є велика кількість зв'язків між силовими структурами України та спецслужбами РФ.

19 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення Баканова з посади голови СБУ. Відповідний проект постанови, який Зеленський вніс до парламенту днем раніше, підтримало 265 депутатів.

Далі Рада підтримала відставку Ірини Венедиктової з посади голови Офісу генерального прокурора. "За" проголосували 264 нардепи.

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РНБО Іван Баканов Олексій Данілов Ірина Венедіктова
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