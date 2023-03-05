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На Україну очікує нова стратегія щодо Криму, його треба звільняти військовим шляхом - Данілов

5 березня 2023, 08:22
Політико-дипломатичний шлях більше не може бути головною стратегією деокупації Кримського півострова, сказав секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов.
Данилов, ВСУ
Не бачу іншого шляху звільнення Криму, окрім як військового - Данілов / Колаж УНІАН, 24-та ОМБр

Україна більше не може керуватися стратегією зі звільнення Криму, яку було ухвалено в березні 2021 року. Тоді пріоритетом вважалося повернення півострова дипломатичним шляхом, проте сьогодні обставини змінилися. Нові документи будуть ухвалені після того, як відбудеться голосування Ради національної безпеки і оборони. Про це заявив секретар відомства Олексій Данілов.

В інтерв'ю Zaxid.net він розповів про те, що стратегію з деокупації Кримського півострова, яка була прийнята 24 березня 2021 року, потребує змін. На думку чиновника, іншого реального шляху звільнення Криму, окрім як військового, немає.

Секретар РНБО нагадав, що чинний документ передбачає повернення окупованого Криму за допомогою політики і дипломатії.

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"Нам потрібно ухвалити відповідні документи, і за них має проголосувати Рада національної безпеки і оборони України. На даний період часу іншого шляху, як військового, щодо рішення звільнення Криму я не бачу", - сказав Данілов.

За його словами, остаточне рішення ухвалюватиметься на Раді національної безпеки і оборони України і буде впроваджене главою відомства – президентом Володимиром Зеленським.

"Ми відпрацьовуємо всі документи щодо процесів, що відбуваються в секторі безпеки і оборони України. Це один з них", - пояснив чиновник.

Також він додав, що документів щодо Криму дуже багато.

"Коли кажуть, що ми не готувалися, просто дехто забув, що треба читати документи. Там все написано. Треба уважно читати і головне - виконувати. Якби всі рішення були бездоганні і їх виконали на 100%, у нас була б зовсім інша ситуація", - підкреслив Олексій Данілов.

Повернення Криму до України

У Головному управлінні розвідки Міноборони нещодавно заявили, що Україна звільнить окупований країною-агресором Росією Крим. Згідно з даними військової розвідки, після звірств російських військ в Україні, змінилися погляди навіть у частини населення півострова, яка раніше була лояльною режиму Путіна.

Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес представив план військового звільнення Криму від російської окупації. На його думку, ЗСУ слід ізолювати півостров дальніми ударами високоточною зброєю. В такому випадку будуть розсічені комунікації окупантів і вони змушені будуть залишити півострів.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що у ЗСУ буде два сценарії військового звільнення Криму - знищення угруповань окупантів Росії далекобійною зброєю з оперативним оточенням і фронтальний захід військ на Кримський півострів. Перший сценарій є кращим, оскільки в іншому випадку Крим перетвориться на другий Донбас.

Війна Росії проти України:

РНБО новини Криму Олексій Данілов війна Росії та України
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