Удари ракетами й атака на перешийки: Ходжес запропонував план звільнення Криму

План звільнення захопленого РФ Криму опублікував колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес.
Своїми думками він поділився в Twitter. При цьому американський воєначальник опублікував приблизну схему звільнення півострова ЗСУ.
На його думку, українська армія може атакувати Крим - ізолювати півострів за допомогою далекобійних ударів, перервавши комунікації російських сил.
"Пріоритет: нанести високоточний удар, щоб ізолювати Крим, а потім зробити його непридатним для російських сил. Виженете Чорноморський флот із Севастополя точковими ударами. Те ж саме для ВПС Росії в Саках і т.д. сухопутні війська можуть зайти пізніше", — запропонував він.
"Відмінна карта, що показує, як високоточні удари можуть зробити Крим непридатним для російських військ", — додав Ходжес.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна звільнить всі свої території. Військова агресія Росії почалася в 2014 році з Криму і закінчиться звільненням ЗСУ півострова.
Українська держава після деокупації Кримського півострова поставить крапку на будь-яких імперських амбіціях країни-окупанта, підкреслив він.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що звільнення окупованого Росією Криму неминуче. Згідно з даними військової розвідки, після звірств російських військ в Україні настрої на півострові стали змінюватися навіть серед осіб, які були затятими прихильниками кремлівської політики.
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