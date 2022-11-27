Скандальний друг Путіна прем'єр Угорщини Орбан заявив про загрозу Росії і суверенну Україну

Нам потрібна суверенна Україна - Орбан / Фото УНІАН

Відомий прихильник Росія прем'єр-міністр Віктор Орбан несподівано заявив, що для Європи головне, щоб Москва не представляла загрози її безпеці. Тому їй потрібна суверенна Україна.

Як повідомляє 24.hu, під час конгресу Міжнародного об'єднання християнських демократів Угорський прем'єр, коментуючи війну Росії проти України, сказав, що в Європі присутня єдність щодо планів і цілей.

"Головне, щоб Росія не представляла загрозу безпеці Європи, а для цього нам потрібна суверенна Україна", - зазначив Орбан.

Також він додав, що дебати в ЄС з приводу нових санкцій проти РФ триватимуть.

Крім того, Орбан підкреслив, що високі ціни на енергоносії через війну та європейські санкції погіршують економічне становище країн Центральної та Східної Європи.

Нагадаємо, угорський прем'єр Віктор Орбан безліч разів виступав за зняття санкцій з Росії і припинення військової допомоги Україні з боку Заходу. Свої слова він мотивував нібито негативною енергетичною ситуацією в Європі через санкції проти Росії.

Скандал з Віктором Орбаном

21 листопада в Інтернеті з'явилася фотографія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в шарфі з картою "великої Угорщини", на якій позначені території, що належать Україні та Румунії – Закарпаття та Трансільванія.

Сам Орбан пізніше намагався виправдатися за свій вчинок

"Футбол - це не політика. Не будемо бачити в ньому того, чого немає. Збірна Угорщини - команда кожного угорця, де б він не жив", - написав він у себе в Facebook.

У МЗС України після скандального інциденту з Орбаном викликали на розмову угорського посла. Також в Києві заявили, що Будапешт повинен принести вибачення і підкреслити відсутність посягань на територіальну цілісність української держави.

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