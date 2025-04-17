Нова антидронова зброя Британії може з'явитися в Україні: ЗМІ повідомили деталі

Технологія все ще перебуває на ранній стадії розробки, але має хороші перспективи.

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Під час випробувань нова система знищила більше сотні дронів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, UK MoD

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У Британії випробували антидронову зброю

Передача Україні нових систем посилила б захист від ворога

Міністерство оборони Великобританії нещодавно провело успішні випробування новітньої електромагнітної зброї, розробленої для ефективного знешкодження ворожих безпілотників. Цю систему потенційно можуть застосовувати в Україні.

Як пише Financial Times, система під назвою "RapidDestroyer", створена консорціумом на чолі з французькою компанією Thales, здатна за допомогою потужного електромагнітного імпульсу виводити з ладу або повністю знищувати дронову електроніку на значній відстані.

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Британське міністерство стверджує, що під час випробувань дві з восьми "зграї" дронів були нейтралізовані за допомогою цієї зброї. Водночас у рамках проєкту було відстежено, атаковано і знищено понад 100 дронів за допомогою цієї зброї в ході всіх випробувань.

Згідно з даними голови комітету з питань оборони та розвідки в парламенті України Романа Костенка, до 80% втрат у нинішній війні прямо або опосередковано пов’язані з діями безпілотників.

Маленькі та дешеві дрони важко перехопити за допомогою традиційних засобів ППО, тому широкосмугові імпульсні системи, що можуть уразити одразу кілька цілей, виглядають як економічно вигідна альтернатива.

Однак, експерти зазначають, що така зброя не завжди ефективна на території з щільною забудовою або критичною інфраструктурою, адже її дія не є вибірковою. Проте на відкритих ділянках чи у морі подібна система може надати суттєву перевагу Україні.

Посилення ППО України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Велика Британія виділила для Украхни фінансування, яке буде спрямовано на виробництво засобів ППО/ПРО і далекобійної зброї.

Раніше повідомлялося, що Україна може вести розробку системи протиповітряної оборони стратегічного рівня, яка буде вдвічі потужнішою за Patriot, а також зможе перевищити характеристики SAMP/T за дальністю.

Patriot / Інфографіка: Главред

Напередодні стало відомо, що Україна була змушена звертатись до урядів Італії та Франції з проханням терміново надати додаткові ракети Aster-30 для зенітних систем Samp-T, оскільки запаси цих боєприпасів майже вичерпані.

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