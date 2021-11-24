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Військова атака РФ і війська біля кордонів України: ЗМІ розкрили плани Кремля і назвали мету Путіна

24 листопада 2021, 17:07

Москва могла б піти в наступ з трьох напрямків - з півночі, зі Сходу або півдня, а також з моря на Одесу і Маріуполь, вважає Самір Пурі.

Російські війська
На Заході не бачать підстав для нового військового вторгнення Росії в Україну / УНІАН

Повноцінна військова операція з вторгнення Росії в Україну навряд чи є найбільш вірогідним сценарієм. Концентрація російських військ біля українських кордонів, скоріше, є демонстрацією Москви захищати свої "червоні лінії" щодо української держави. Причому невідомо, з якою силою може діяти НАТО на захист України, оскільки відсутність реакції дискредитує Альянс.

Про це йдеться в матеріалі Reuters. Німецькі журналісти поговорили з безліччю джерел у Росії і на Заході, після чого прийшли до висновку, згідно з яким ймовірність російського вторгнення в Україну не є "неминучою".

"Червоні лінії" Кремля щодо України

"Reuters поговорило з більш ніж десятком джерел, включаючи представників західної розвідки і російськими експертами з політики Кремля, і майже всі погодилися, що вторгнення малоймовірно є неминучим", - зазначено в статті.

Як вважають експерти, російський президент Володимир Путін, схоже, показує реальну загрозу армії РФ для того, щоб продемонструвати "червоні лінії" Москви щодо Києва. Подібна ситуація вже була навесні, коли сотні тисяч військ сконцентрували кордонів України, проте пізніше підрозділи були відведені.

Таким чином, Кремль намагається показати Заходу, що з РФ "необхідно рахуватися"

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Звідки може вдарити Росія

На думку старшого співробітника з питань гібридної війни Міжнародного інституту стратегічних дослідження Саміра Пурі, якщо Росія все ж піде на повномасштабну військову операцію проти України, то Москва може атакувати з півночі, у тому числі і з Білорусі, зі сходу або півдня – через окупований Крим – і з моря на Одесу і Маріуполь.

Україна навряд чи стане полем битви між Росією та НАТО

Як вважають експерти, однак, Москву від військової інтервенції може утримати реакція Заходу. Адже невідомо, які дії може застосувати НАТО для захисту України - Альянс змушений буде діяти, щоб не показати неспроможність організації.

"І в НАТО і у Москві прораховують, куди можуть завести кроки щодо ескалації. Якщо НАТО розгорне свої сили для боротьби..., то росіяни вважатимуть це як неймовірної сили ескалацію", - сказав Пурі.

Також експерт додав, що Україна навряд чи перетвориться на "поле битви", проте українське питання у відносинах Росії і Північноатлантичного альянсу дійсно актуальне.

У статті підкреслюється, що наразі Росія розмістила неподалік від кордонів України приблизно 92 тис.військ.

Війська Росії біля кордонів України

Раніше американські видання The Washington Post і Politico опублікували матеріали, в яких йшлося про підвищену концентрацію військ Росії біля кордонів України. Журналісти підкріплювали свої відомості супутниковими знімками з пересуванням російських військ.

В НАТО підтвердили надмірне скупчення російських військових підрозділів біля кордонів України. Більше того, у Альянсі сказали, що Росія має в своєму розпорядженні можливості для військового вторгнення на територію української держави.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник зазначив, що у Києві серйозно стурбовані стягуванням до кордону російських військ. За його словами, ситуація нагадує обстановку 2014 року, коли Росія захопила Крим і Донбас.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що дії Росії щодо пересування військ пов'язані з нібито загрозою НАТО біля російських кордонів.

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