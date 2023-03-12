Україна найближчим часом не отримає винищувачі від Заходу - Кулеба

Київ вже зараз пропонує почати навчати пілотів управлінню бойовими літаками Заходу, щоб потім не витрачати час на підготовку, сказав Дмитро Кулеба.

Питання постачання Україні винищувачів ускладнюється через проблеми з логістикою - Кулеба / Колаж Вікіпедія, УНІАН

Україна в найближчій перспективі навряд чи отримає винищувачі від Заходу, оскільки постачання складно реалізувати з точки зору логістики і технічних аспектів. Київ вже зараз пропонує вчити українських пілотів управлінню західними бойовими літаками, щоб потім не витрачати час на навчання. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В інтерв'ю Bild am Sonntag він розповів про те, що українська держава, швидше за все, не отримає західні винищувачі найближчим часом.

"Я не очікую, що постачання винищувачів відбудуться найближчим часом, тому що це дуже складне завдання з логістичної та технічної точки зору", - пояснив ситуацію Кулеба.

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За його словами, Київ вже зараз пропонує запустити навчання пілотів управлінню західними винищувачами для того, щоб після ухвалення рішення не витрачався час на підготовку.

"Щоб, коли буде ухвалено рішення про надання літаків, ми не витрачали час і багато місяців на підготовку", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Винищувачі F-16 для України

Представниця Сполучених Штатів Америки в ООН Лінда Томас-Грінфілд раніше говорила, що перемовини між Україною і Штатами щодо постачань Києву винищувачів F-16, ймовірно, триватимуть ще декілька місяців.

Вашингтон може відправити бойову авіацію Києву тільки після того, як Україна підготує відповідну інфраструктуру для обслуговування літаків.

Президент США Джо Байден зазначав, що Україні на даному етапі війни з агресором Росією не потрібні винищувачі F-16. Як вважає глава Білого дому, на даний час Києву передається військова техніка, яка потрібна ЗСУ для успіхів на фронті навесні і на початку осені.

Згідно з даними CNN, президент Володимир Зеленський працює над списком озброєнь, які необхідні армії України. Зокрема, ЗСУ потрібні винищувачі F-16 і далекобійні ракети.

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Контрнаступ ВСУ: