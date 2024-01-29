'Україна зробила потужний крок': у Зеленського готуються до приїзду Орбана

Андрій Єрмак заявив, що Україна та Угорщина зацікавлені в тому, щоб зустріч пройшла успішно.

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Україна готується до приїзду Орбана / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Україна готується до приїзду прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, з яким планує зустрітися президент Володимир Зеленський. Україна зробила "дуже потужний крок" для підготовки до цієї зустрічі. Про це під час брифінгу заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Угорщина та Україна зацікавлені в тому, щоб зустріч лідерів була успішною і відкрила нову сторінку у відносинах країн.

"Сьогодні обидві сторони абсолютно чітко сказали, що є зацікавленість у проведенні зустрічі на рівні прем'єрміністра Угорщини та президента України, і ми сьогодні зробили дуже потужний крок до цієї зустрічі", - сказав Єрмак.

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Приїзд Орбана в Україну

Нагадаємо, прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан погодився на переговори з президентом України після тривалого періоду уникнення офіційних зустрічей. Цьому передувала раптова розмова двох лідерів в Аргентині. За словами Орбана, зустріч ініціював Зеленський.

Також Єрмак анонсував зустріч між президентом Володимиром Зеленським та угорським прем'єром Віктором Орбаном у "найближчому майбутньому".

Крім цього, Угорщина обрала ворожу позицію стосовно України у контексті війни з Росією. Угорський прем'єр Орбан та його колеги активно поширюють російські наративи й вірять у поразку України у війні. Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав категорично проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки.

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