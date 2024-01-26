Орбан "дістав" Євросоюз: "друг Путіна" отримає ляпас через Україну - Politico

Євросоюз останніми роками намагався зупинити відкат Угорщини до авторитаризму, а Орбан використовував право вето, щоб отримати більше грошей, пишуть журналісти.

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Орбана можуть позбавити права голосування в ЄС, якщо він заважатиме рішенню про фінансову допомогу Україні - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Лідери Європейського Союзу можуть ухвалити рішення про виключення глави уряду Угорщини Віктора Орбана з процесу голосування в блоці, якщо він і надалі заважатиме голосуванню за виділення Україні допомоги в розмірі 50 мільярдів євро. Це може стати прецедентом та історичним рішенням.

У матеріалі Politico йдеться про те, що дипломати ЄС, після декількох років м'якого підходу до Орбана, подають сигнали щодо намірів застосувати жорсткий варіант - виключити Угорщину з процесу голосування в Євросоюзі. Раніше подібний сценарій здавався немислимим, але обставини змінилися - Орбан не повинен ставити під загрозу безпеку України, країни-кандидата до Євросоюзу.

"Якщо Орбан справді знову заблокує угоду [щодо бюджету і 50 млрд євро для України] на лютневому саміті, використання статті 7 для позбавлення Угорщини права голосу може стати реальним варіантом", - зазначив один із дипломатів Євросоюзу. відео дня

Саміт Європейського Союзу

Наступного тижня країни ЄС мають проголосувати за виділення Україні допомоги на суму в 50 мільярдів євро. Крок має стати важливим сигналом як для Києва, так і для глави Кремля Володимира Путіна. У грудні минулого року Орбан показав підтримку Путіна, коли заблокував рішення, і заявляв, що зніме вето тільки у тому разі, якщо Брюссель розморозить грошові кошти для Угорщини, які були заморожені через порушення Будапештом принципів верховенства права.

Європа прагне підтримати Київ на тлі затягування Конгресом США голосування про виділення Україні коштів на фінансування військової допомоги. У ЗСУ закінчуються боєприпаси, а потенційне повернення на посаду американського президента Дональда Трампа з його "прокремлівською програмою", змушують ЄС терміново ухвалювати потрібні рішення.

Орбан набрид Євросоюзу

Також у матеріалі йдеться, що ЄС багато років намагався стримати скочування Угорщини в авторитаризм і тому відмовляв Будапешту в допомозі. Орбан же використовував право вето для того, щоб отримати більше грошей.

"Очевидно, що главам держав і урядів набрид Орбан... Настав час Орбану усвідомити, що загроза статті 7 тепер існує", - зазначив професор європейської політики в Левенському університеті Стівен Ван Хеке.

Утім, дипломати вказали, що деякі держави Центральної та Східної Європи побоюються тієї самої 7-ї статті, що передбачає виключення країн із голосування блоку, оскільки вони й самі можуть зіткнутися з питаннями контролю верховенства права.

Також поки що незрозуміло, як поводитиметься прем'єр Словаччини Роберт Фіцо - чи підтримає він Орбана або виступить на боці всього Євросоюзу.

Допомога Україні від Заходу

Допомога Україні від США під загрозою зриву, написали журналісти The Guardian. Демократи і Республіканці, як і раніше, не можуть домовитися про умови ухвалення законопроєкту, яким передбачено підтримку Києва на суму понад 61 мільярд доларів. Якщо домовленостей не буде досягнуто, Вашингтону доведеться шукати план Б.

У США поки що більше немає грошей для допомоги Україні, заявив глава Пентагону Ллойд Остін. За його словами, американська держава наразі не може продовжити військову підтримку Києва, оскільки її фінансування має бути забезпечено голосуванням Конгресу.

Затримка допомоги Україні позначається на ситуації на фронті, сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Втім, на його думку, на Заході розуміють ситуацію, і продовжать допомагати Києву.

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