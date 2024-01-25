Орбан відмовиться від вето на 50 млрд євро Україні - голова фінського МЗС

Еліна Валтонен і керівник фінського МЗС стверджує, що угорський прем'єр Віктор Орбан відмовиться від блокування 50 млрд євро фінансової підтримки України

https://glavred.net/world/orban-otkazhetsya-ot-veto-na-50-mlrd-evro-ukraine-glava-finskogo-mid-10536131.html Посилання скопійоване

Віктор Орбан відмовиться від блокування 50 млрд євро фінансової підтримки України на спеціальному саміті ЄС 1 лютого - фінське МЗС / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Керівник Міністерства закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен впевнена, що скандально відомий своїми проросійськими поглядами угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан відмовиться від блокування 50 млрд євро фінансової підтримки України на спеціальному саміті ЄС 1 лютого. Таку думку дипломатка висловила в інтерв'ю RND.

За словами Валтонен, на зустрічі керівництва МЗС країн Євросоюзу минулого понеділка, 22 січня, її угорський колега Петер Сіярто "дав нам позитивний сигнал".

"І я дуже сподіваюся, що ми нарешті зможемо затвердити допомогу Україні. Якщо ні - ми знайдемо інше рішення", - зазначила Валтонен.

відео дня

Водночас, за словами дипломатки, Європа має сама більше інвестувати у свою оборону.

Угорщина перешкоджає Україні

Україна все ще сподівається отримати від Євросоюзу фінансову допомогу в розмірі 50 млрд євро в березні 2024 року. А проте рішення вже тривалий час блокує Угорщина.

ЄС навіть готовий піти на поступки Угорщині заради допомоги Україні, писав Financial Times. Стверджувалося, що поступки Орбану є кращою ідеєю, ніж альтернативні домовленості, які потребують складніших механізмів в обхід Будапешта.

Уже в січні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав відокремити від бюджету ЄС фінансову допомогу Україні. Водночас глава угорського уряду підтвердив, що його країна проти виділення макрофінансової допомоги від ЄС Україні.

Варто зауважити, що Угорщина з демонстративно нейтральної позиції щодо України в стані повномасштабної війни з Росією обрала ворожу. Наразі прем'єр Віктор Орбан та його урядові "посіпаки" поширюють російські наративи та "проштовхують" у європейський порядок денний нібито заздалегідь визначену поразку України у пристоянні з Путіним.

Сам Орбан неодноразово стверджував, що Україна не здатна здобути перемогу над "другою армією світу", і залишається категоричним щодо виділення ЄС Україні фінансової та військової допомоги.

Вас може зацікавити таке:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.