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Україна зі зброєю забиратиме свої землі, РФ це розуміє і "вимагає "Мінська-3" - Подоляк

4 серпня 2022, 22:46

Росія вийшла на пік своїх територіальних претензій до України, проте ресурсів у окупантів ще достатньо, вважає Михайло Подоляк.

ВСУ Подоляк
Росія розуміє, що Україна відвойовуватиме свої території, тому поспішає з перемовинами - Подоляк / Колаж Посольство США в Україні, Офіс президента

Країна-агресор РФ знову заговорила про перемовини з Україною, оскільки витратила величезну кількість ресурсів і захопила додаткову частку українських територій. Вона вийшла на пік своїх територіальних претензій до Києва. У Москві розуміють, що ЗСУ отримуватимуть зброю від Заходу та звільнятимуть свої землі. Тому вони наразі в ультимативній формі намагаються зафіксувати поточну ситуацію з "новою лінією розмежування" у вигляді договору накшталт "Мінська-3". Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У ефірі 24 каналу він розповів про те, що окупаційна російська армія опинилася на піку своїх територіальних претензій до України. Велику кількість ресурсів вже витрачено, додаткову частку територій захоплено.

За його словами, наразі росіяни розуміють, що Київ буде отримувати зброю і поступово працювати над звільненням своєї території. Причому ресурсів у загарбників все ще достатньо.

"Це процес не настільки швидкий, як нам би хотілося. Ми повинні це розуміти. Ресурсу у російської армії ще достатньо. Це божевільна орда, тобто їх дуже багато. Вони не вважають, що людей треба берегти - і йдуть, і йдуть", - зазначив Подоляк.

Також він додав, що у зв'язку із ситуацією, Росія, допоки це ще може бути можливо, намагається "домовитися" з Україною, щоб зафіксувати нову так звану "лінію розмежування" на базі, мовляв, "Мінська-3".

"Тому сьогодні вони хочуть ультимативно зафіксувати статус-кво. Домовитися з нами про часткове перемир'я і зафіксувати нову лінію розмежувань – Мінськ-3", - підкреслив Михайло Подоляк.

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Перемовини України та Росії

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков 3 серпня заявив, що Росія, мовляв, готова вести перемовини з Україною, але на своїх умовах. Причому, мовляв, вимоги Москви, як стверджує Пєсков, будуть виконані.

Пізніше позицію Москви висловив і колишній канцлер ФРН, близький до Кремля політик Герхард Шредер. Він сказав, що Росія нібито налаштована на перемовини з Україною. Війну він назвав "помилкою російського уряду". Донбас запропонував зробити кантоном, а плани Києва щодо повернення окупованого Криму військовим шляхом назвав, мовляв,"абсурдом".

Президент Володимир Зеленський піддав різкій критиці так звані "мирні ініціативи" від Росії. За його словами, якби росіяни дійсно прагнули б до діалогу, вони б не стягували війська на південь України. Ситуацію із заявою Шредера він назвав "просто огидною".

Інші новини:

ЗСУ Михайло Подоляк Офіс президента війна Росії та України
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