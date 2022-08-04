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Зеленський шукає прямого діалогу з Сі Цзіньпіном, щоб покласти край війні в Україні - ЗМІ

4 серпня 2022, 08:31

Володимир Зеленський закликав Китай використовувати свій величезний політичний та економічний вплив на Росію, щоб покласти край бойовим діям.

Володимир Зеленський, Сі Цзіньпін
З 24 лютого Київ офіційно просив про розмову з Китаєм, сказав Зеленський / Фото УНІАН, Reuters

Президент Володимир Зеленський шукає можливість напряму поговорити з главою КНР Сі Цзіньпіном, щоби закінчити війну в Україні.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю газеті South China Morning Post. Зазначається, що це перше інтерв'ю президента України азіатським ЗМІ з початку російського вторгнення. Китайські журналісти здзвонилися із Зеленським по Zoom, розмова тривала 40 хвилин.

"Я хотів би поговорити безпосередньо. У мене була одна розмова з Сі Цзіньпіном, це було рік тому. З початку широкомасштабної агресії 24 лютого ми офіційно просили про розмову, але у нас не було ніякої розмови з Китаєм, хоча я вважаю, що це було б корисно", - сказав він.

Зеленський закликав Китай використовувати свій величезний політичний та економічний вплив на Росію, щоби покласти край бойовим діям.

"Це дуже потужна держава. Це потужна економіка... Тому він може політично, економічно впливати на Росію. Крім того, Китай є постійним членом Ради безпеки ООН", - сказав Зеленський.

Як повідомляв Главред, раніше західне видання National Post писало, що глава КНР Сі Цзіньпін в телефонному режимі провів бесіду з російським диктатором Путіним, основною темою якої стала війна, яку Росія розв'язала в Україні. За даними журналістів, під час розмови з російським диктатором китайський лідер не захотів публічно засуджувати російське вторгнення в Україну та "закликав до розв‘язання проблеми шляхом переговорів".

Американське видання The Washington Post, посилаючись на свої джерела, писало, що з початку повномасштабного вторгнення РФ просила допомоги у Китайської Народної Республіки. Причому комуністична влада цієї країни готова була допомогти диктатору Путіну та його поплічникам, але побоюються жорстких санкцій від Заходу.

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