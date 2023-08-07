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"Жодних проблем немає для росіян у цьому": у ЗСУ пояснили як ракета ворогів летіла з Білорусі

Дмитро Відоменко
7 серпня 2023, 12:57 оновлено 7 серпня, 13:20
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Росіяни під час недавнього масованого ракетного удару по Україні випустили ракети з Тамбова. І ті при цьому пройшли через територію Білорусі.
Літак, ракета
Речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат закликав ЗМІ не маніпулювати заголовками / колаж Главред, фото командування ПС ЗСУ та скріншот

Російські окупанти під час недавньої масованої ракетної атаки по Україні випустили ракети з Тамбова. Таку заяву зробив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Летів "Кинджал" від напрямку Білорусі. Ось і все. І не треба маніпулювати заголовками, що летять ракетами з Білорусі і так далі", – підкреслив він.

За словами Гната, прикро, що інформацію про нібито ракетну атаку з самої Білорусі активно підхопили ЗМІ, як щось нове.

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"Вона була запущена з літака МіГ-31к з району Тамбов. А як вона за маршрутом летить, ви ж розумієте, перехрестя держав — Росія, Білорусь, Україна. Вона зачіпає повітряний простір Білорусі. Ніяких проблем немає для росіян в цьому", - підсумував він.

Ракетний удар РФ по Україні 5-6 серпня

Російські окупанти за період з 5 по 6 серпня атакували дюжину областей України. Найбільше постраждала Хмельницька область, яку ворог атакував тричі. Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін повідомив, що метою окупантів був аеродром у Старокостянтинові.

Юрій Гнат в ефірі телемарафону заявляв, що ракети, які летіли в Україну з Білорусі, могли бути запущені з російського міста Тамбов.

"Можливо, був пуск з району Тамбова (РФ) з Міг-31. І проліт міг бути через територію Білорусі. Ця інформація зараз уточнюється. Але був помічений проліт повітряних цілей саме через територію цієї держави. В принципі це відбувалося не вперше, тому нічого дивного немає", - заявив він.

У Повітряних Силах ЗСУ заявили, що ППО з вечора 5 серпня до ранку 6-го збила 30 ракет і 27 "Шахедів". Всього ракет і дронів було 70. За інформацією ВС, не вдалося знищити 3 "Калібра" і 7 Х-101/Х555.

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