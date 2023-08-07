Росія готує ракети: українців попередили про нову загрозу

Україна теж готує відповідь.

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РФ безпорадна у Чорному морі / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: видео

Російські війська готують нову порцію ракетних ударів по українських містах. Думати інакше було б наївно, висловився в ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов.

Він зауважив, що треба бути морально готовими і до ударів росіян по енергооб'єктах, і по житлових будинках.

"Росія - держава-терорист. І практика ракетних терористичних ударів по українських містах - як по енергетичних, так і соціальних, житлових об'єктах... Це вже було багато разів. Думати, що щось змінилося, було б наївно", - відповів Юсов.

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Юсов підкреслив, що й Україна готується до такого розвитку подій, а партнери, усвідомлюючи усі ризики з боку РФ, посилюють українську ППО.

"Російські терористи можуть продовжувати такі терористичні атаки, і ми до цього маємо бути готові", - підкреслив він.

Окремо представник ГУР зазначив, що росіяни не здатні "особливо нічого зробити" з українськими атаками на їхній флот у Чорному морі.

Удари РФ по Україні і відповідь ЗСУ

Протягом останніх кількох місяців російські окупанти здебільшого атакували портову інфраструктуру та військові об'єкти, при цьому не рахуючись з життями мирного населення.

Зокрема, ввечері 7 серпня російські терористи завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі у Покровську. Станом на 20:40 було відомо про одного загиблого. Людей продовжують діставати з-під завалів, тож, імовірно, кількість жертв зросте.

Водночас Україна цілеспрямовано атакує російські кораблі у Чорному морі, щоб відігнати Чорноморський флот до берегів Росії.

Протягом цього місяця було завдано удару по російському десантному кораблю "Оленегорський Гірник", що стояв на якорі в Новоросійську, а незабаром після цього - по нафтоналивному танкеру "Сіг" біля берегів Криму. Обидва були серйозно пошкоджені, і їх довелося рятувати буксирами.

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