УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Росія готує ракети: українців попередили про нову загрозу

Яна Ставська
7 серпня 2023, 21:48 оновлено 7 серпня, 21:51
543
Україна теж готує відповідь.
Росія готує ракети: українців попередили про нову загрозу
РФ безпорадна у Чорному морі / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: видео

Російські війська готують нову порцію ракетних ударів по українських містах. Думати інакше було б наївно, висловився в ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов.

Він зауважив, що треба бути морально готовими і до ударів росіян по енергооб'єктах, і по житлових будинках.

"Росія - держава-терорист. І практика ракетних терористичних ударів по українських містах - як по енергетичних, так і соціальних, житлових об'єктах... Це вже було багато разів. Думати, що щось змінилося, було б наївно", - відповів Юсов.

відео дня

Юсов підкреслив, що й Україна готується до такого розвитку подій, а партнери, усвідомлюючи усі ризики з боку РФ, посилюють українську ППО.

"Російські терористи можуть продовжувати такі терористичні атаки, і ми до цього маємо бути готові", - підкреслив він.

Окремо представник ГУР зазначив, що росіяни не здатні "особливо нічого зробити" з українськими атаками на їхній флот у Чорному морі.

Удари РФ по Україні і відповідь ЗСУ

Протягом останніх кількох місяців російські окупанти здебільшого атакували портову інфраструктуру та військові об'єкти, при цьому не рахуючись з життями мирного населення.

Зокрема, ввечері 7 серпня російські терористи завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі у Покровську. Станом на 20:40 було відомо про одного загиблого. Людей продовжують діставати з-під завалів, тож, імовірно, кількість жертв зросте.

Водночас Україна цілеспрямовано атакує російські кораблі у Чорному морі, щоб відігнати Чорноморський флот до берегів Росії.

Протягом цього місяця було завдано удару по російському десантному кораблю "Оленегорський Гірник", що стояв на якорі в Новоросійську, а незабаром після цього - по нафтоналивному танкеру "Сіг" біля берегів Криму. Обидва були серйозно пошкоджені, і їх довелося рятувати буксирами.

Вас можуть зацікавити новини:

війна в Україні ГУР війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

Росія готує ракети: українців попередили про нову загрозу

Росія готує ракети: українців попередили про нову загрозу

21:48 Україна
"Ініціатива на нашому боці": ЗСУ крок за кроком просуваються вперед - Залужний

"Ініціатива на нашому боці": ЗСУ крок за кроком просуваються вперед - Залужний

20:36 Україна
Окупанти влучили у дві багатоповерхівки в Покровську: багато загиблих

Окупанти влучили у дві багатоповерхівки в Покровську: багато загиблих

20:27 Україна
Всі головні новини

Останні новини

22:15

Зірка "Папіка" налякала фанатів проблемою зі здоров'ям

22:01

Головоломка з родзинкою: лише найкреативніші помітять балерину серед дерев

21:52

Виправдовував війну РФ проти України: митрополита УПЦ МП засудили до 5 років тюрми

21:48

Росія готує ракети: українців попередили про нову загрозу

21:08

Названо зброю, яка зіграє ключову роль у звільненні Чорного моря

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

20:36

"Ініціатива на нашому боці": ЗСУ крок за кроком просуваються вперед - Залужний

20:27

Окупанти влучили у дві багатоповерхівки в Покровську: багато загиблихФотоВідео

20:16

У Москві виявили тіло відомого режисера через рік після її смерті

20:01

Легкий перекус на ранок і вечір: що поїсти, щоб не розтовстіти

Реклама
19:56

Логістика окупантів "прихворіла": у ЗСУ розповіли, як "насолили" армії РФ

19:43

Відважних месників вже шукають: у РФ на смерть забили камінням двох "вагнерівців"

19:12

Що насправді відбулось на саміті у Джидді?Погляд

19:06

Навіщо додавати лід у каву: 3 рецепти, від яких усі будуть в захваті

18:50

Увірветься справжня холодрига: в Україні похолодає до +18

18:30

Які знаки зодіаку притягують гроші - їх всього три

18:26

Як українською називається "девичник" і "мальчишник": Авраменко дав відповідь

18:20

Марія Бурмака розкрила подробиці роману з молодшим на 10 років чоловіком

18:00

Паша-мерседес завдяки СІЗО одразу почав любити Україну: його вже випустили під заставу

17:43

"Небажання розуміти, що в країні війна": Женя Галич розповів, що його обурило в тилу

17:40

"Залишаться взагалі без кораблів": Зеленський прямо пригрозив росіянам

Реклама
17:35

"Все це дуже важко": Зеленський розповів про результати контрнаступу ЗСУ

17:29

Стало відомо, де знаходиться Надя Мейхер - блогер-пліткар розкрив секрет

17:12

Росія застосувала хімзброю на Запоріжжі: у ЗСУ зробили заяву

17:01

ЗСУ просунулися у Запорізькій області, але 2 проблеми гальмують рух на півдні – МОУ

16:55

Ціни на бензин і солярку лізуть вгору: АЗС ще сильніше підняли вартість

16:48

Не просто прикраса: навіщо потрібна дірка в бублику і пончику

16:38

Як правильно заморожувати яйця на зиму: важливі поради від досвідчених господинь

16:04

Штормитиме мінімум 3 дні: 8-бальна магнітна буря в Україні затягується

16:02

У великому порту Туреччини прогримів потужний вибух: що відомо

16:01

У чому різниця між кабачком і цукіні: проста відповідь здатна здивувати

15:54

Хотіла вбити Зеленського: українка допомагала РФ готувати удар по президенту в МиколаєвіФото

15:40

Для чого п'ють каву з кардамоном: результат приємно здивує

15:30

Сергій Стерненко. Росіяни сильно нервують через атаки у Чорному моріВідеоблоги

15:30

Що зробити 9 серпня, щоб відступили всі хвороби: прикмети дня

15:27

Західна військова аналітика деградує стрімко і безповоротноПогляд

15:17

Білоруси влаштували провокацію біля кордону Латвії

14:57

"Мене вже нудить від цього": Еністон потрапила в антисемітський скандал

14:49

Температура рвоне вниз і нахлинуть грози: погода в Україні зробить "різкий поворот"

14:29

Як зберегти часник на зиму: зручний і безпрограшний спосіб з морозилкою

14:07

Як найближчими місяцями зростатимуть ціни: прогноз Мінекономіки

Реклама
13:59

Тільки володарі ідеального зору, можуть знайти приховане число 523 за 18 секунд

13:19

Зовсім не Барбі: Тодоренко в рожевій шубі показала п'яне фото

13:14

Присипляє малюка за секунди: батько показав хитрий лайфхакВідео

13:13

Чого не повинно бути в будинку по фен-шуй: список предметів, які погіршують життя

12:59

"Летять швидко, виявити важко": у ЗСУ попередили про тип ракет, які найважче збивати

12:57

"Жодних проблем немає для росіян у цьому": у ЗСУ пояснили як ракета ворогів летіла з Білорусі

12:44

Favbet Foundation передав спецпризначенням ЗСУ позашляховик Mazda

12:28

Філіп Кіркоров знайшов собі нового юного фаворита - ЗМІ

12:25

"Віддам тобі своє сердечко": ONUKA показала чарівні фото з новонародженою донькою

12:07

Світ перевернувся: чоловік показав, як правильно вставляти трубочку в сік

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти