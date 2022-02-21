У ФСБ відзвітували перед Путіним, що захопили в полон "українського диверсанта"

У РФ видали черговий фейк / Фото Reuters

Глава ФСБ Росії Олександр Бортніков повідомив, що російські силовики захопили українського військового в полон.

Під час засідання Радбезу Росії з президентом Володимиром Путіним він повідомив, що нібито дві диверсійні групи військових України вийшли на кордон РФ в Луганській області та з території Маріуполя, пише "УП".

"В результаті бою, що відбувся, ці дві диверсійні групи були знищені. Один з військовослужбовців України захоплений у полон. Здійснюється необхідна подальша робота", - заявив Бортніков.

Черговий фейк

У Збройних силах України вже спростували заяву РФ про вторгнення українських диверсантів на територію РФ. Твердження Росії про зірване вторгнення диверсантів є фальшивими новинами, кажуть у ЗСУ.

В Україні заявили, що повідомлення про знищення в Росії української диверсійно-розвідувальної групи не відповідають дійсності. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на українських військових.

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"Українських військових у Ростовській області немає", - цитуються слова представників ЗСУ.

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