У ФСБ відзвітували перед Путіним, що захопили в полон "українського диверсанта"

Глава ФСБ Росії розповів про "прорив кордону".
Глава ФСБ Росії Олександр Бортніков повідомив, що російські силовики захопили українського військового в полон.
Під час засідання Радбезу Росії з президентом Володимиром Путіним він повідомив, що нібито дві диверсійні групи військових України вийшли на кордон РФ в Луганській області та з території Маріуполя, пише "УП".
"В результаті бою, що відбувся, ці дві диверсійні групи були знищені. Один з військовослужбовців України захоплений у полон. Здійснюється необхідна подальша робота", - заявив Бортніков.
Черговий фейк
У Збройних силах України вже спростували заяву РФ про вторгнення українських диверсантів на територію РФ. Твердження Росії про зірване вторгнення диверсантів є фальшивими новинами, кажуть у ЗСУ.
В Україні заявили, що повідомлення про знищення в Росії української диверсійно-розвідувальної групи не відповідають дійсності. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на українських військових.
"Українських військових у Ростовській області немає", - цитуються слова представників ЗСУ.
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