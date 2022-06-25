"Випустила 48 ракет за ніч": Подоляк заявив, що РФ намагається викликати паніку серед українців

РФ випустила по Україні 48 крилатих ракет за ніч/ УНІАН, Офіс президента

В Офісі президента прокоментували масовану ракетну атаку Росії на Україну, яка сталася у ніч на суботу, 25 червня.

За словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, такі дії РФ – це спроба залякати українців і поширити серед населення панічні настрої. Про це він написав у Twitter.

Подоляк зазначає, що за ніч по Україні було випущено 48 крилатих ракет.

"48 російських крилатих ракет. Протягом ночі. По всій території України. Виключно по цивільних об'єктах... Росія все ще намагається залякати Україну, викликати панічні настрої і змусити боятися Z-монстрів... Україна все знає, до всього готова і обов'язково за все зло покарає", – зазначив радник керівника ОП.

Масований ракетний удар по Україні

Нагадаємо, рано вранці в суботу, 25 червня, російські загарбники нанесли масовий удар ракетами по Україні. Вибухи пролунали у шести областях – Київській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Львівській та Дніпропетровській.

Повідомлялося, що окупанти масово вдарили ракетами по військових об'єктах біля Житомира. Літаки підлетіли з боку Білорусі і випустили 30 ракет.

По Львівщині окупанти випустили шість ракет з Чорного моря. Дві ракети збили сили протиповітряної оборони. Інші чотири потрапили у військовий об'єкт у Яворівському районі. Постраждали чотири людини, вони госпіталізовані.

Як повідомлялося у зведенні Генштабу ЗСУ, українські воїни зупинили штурм ворога на декількох напрямках. Проте окупанти посилили обстріли прикордонних районів України.

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