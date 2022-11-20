Україна може вступити до ЄС, навіть якщо війна з Росією затягнеться - віцепрем'єрка

Динаміка війни не буде вирішальним фактором при вступі України до Євросоюзу - Стефанишина / УНІАН, Wikipedia

Україна може вступити до Європейського Союзу навіть у тому випадку, якщо війна з Росією затягнеться. Динаміка військових дій не вплине на можливості євроінтеграції. Київ вже підписував з Брюсселем політичну та економічну угоди, коли був окупований Крим і почалася війна на Донбасі. Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

Як повідомляє Європейська правда, на полях Галіфакської конференції безпеки в Канаді вона сказала про те, що затягування війни Росії проти України не стане перепоною на шляху держави до Євросоюзу.

"Я не буду робити жодних прогнозів щодо часу, але коли мова йде про членство, то динаміка війни не буде вирішальним фактором. Ми можемо вступити в ЄС навіть у тому випадку, якщо війна не буде остаточно завершена", - вважає Стефанишина.

Вона нагадала, що Україна і ЄС підписали угоди про політичне та економічне співробітництво, коли Росія окупувала Крим і розв'язала війну на Донбасі.

"Нагадаю, що ми уклали угоду про асоціацію, коли Крим був анексований і почалася війна в Донецькій і Луганській областях, але це не вплинуло на запуск зони вільної торгівлі, про це навіть не було окремих застережень", - підкреслила Ольга Стефанишина.

Україна отримала статус країни-кандидата на вступ до ЄС

23 червня Європейська Рада схвалив надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

Глава Євроради Шарль Мішель сказав, що це історичний момент на шляху інтеграції української держави до ЄС.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що переломним моментом, який відкрив Києву дорогу до Євросоюзу, став візит лідерів Німеччини, Франції, Італії та Румунії до України та їхня розмова з президентом Володимиром Зеленським.

Президент Володимир Зеленський вважає, що отримання Україною статусу країни-кандидата до ЄС є можливістю зробити серйозний крок на зближення з Євросоюзом. Україна стане рівноправним партнером для європейських держав.

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