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"Нам по цимбалах": Данілов жорстко висловився про зернову угоду

Аліна Дембіцька
4 серпня 2023, 17:05 оновлено 4 серпня, 17:05
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Секретар РНБО підкреслив, що РФ вчиняє провокаційні дії, які загрожують безпеці не лише українців, але й усього міжнародного співтовариства.
Данилов, Путин
Данілов жорстко висловився про зернову угоду / Колаж: Главред, фото: Апарат РНБО України, скріншот із відео

Незважаючи на погрози країни-агресорки Росії, Україна робитиме все від неї залежне, аби забезпечити світ продовольством. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі "Українського радіо".

Як зазначив Данілов, питання постачання світу українського зерна було одним з ключових на сьогоднішньому засіданні Ставки. Він наголосив, що з Росією не було ніякої "угоди", були домовленості з ООН, яка безпосередньо, згідно зі своїм уставом, відповідає за певні процеси, і були певні угоди з Туреччиною, яка має теж вихід у Чорне море.

"Звідки виходила Росія – нам то по цимбалах, тому що ми з ними ніяких відносин з цього приводу не мали. Ми будемо робити те, що вважаємо за необхідне, будемо рухати кораблі з зерном туди, куди вважаємо за потрібне, і ні в кого питати дозволу не збираємось", - заявив Дінілов.

відео дня

Секретар РНБО підкреслив, що РФ тероризує увесь світ і вчиняє провокаційні дії, які загрожують безпеці не лише українського народу, але й усього міжнародного співтовариства.

"Це більше питання до світу: до якої межі вони будуть терпіти ці витребеньки, які робить РФ. Чи то залітаючи на територію країни НАТО, Польщі, спільно з білорусами, чи атакуючи порти Ізмаїла, які знаходяться фактично на кордоні Румунії (так само країни НАТО). Коли в них терпець урветься, нам складно сказати, але ми точно будемо робити все від нас залежне, щоб наша їжа була доступна світу", - зазначив він.

РФ вийшла із зернової угоди

РФ вийшла із зернової угоди в односторонньому порядку. Про це заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За словами кремлівського клерка, Росія "негайно повернеться до угоди, щойно частина домовленість, що стосується Москви, буде виконана".

19 липня стало відомо, що Росія погрожує всім судам, які будуть направлятися в порти України з 20 липня. У Росії заявили, що з 00:00 20 липня розглядатимуть усі судна, які прямуватимуть до чорноморських портів України, як потенційних перевізників вантажів військового призначення.

Міноборони України відповіло на погрози РФ топити кораблі. В українському оборонному відомстві заявили про дзеркальну відповідь. З 21 липня Україна рахуватиме всі кораблі, що прямують до російських портів і портів на окупованих територіях, що перевозять військові вантажі.

Нещодавно стало відомо, як РФ зривала зернову угоду. Головне управління розвідки опублікувало закриту доповідь для вищого військово-політичного керівництва Росії. У документі йдеться про технології, що застосовувалися для перешкоджання реалізації роботи зернового коридору та в підсумку призвели до остаточного розриву угоди.

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