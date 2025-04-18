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Україна та США узгодили наміри щодо угоди про корисні копалини: подробиці

Руслан Іваненко
18 квітня 2025, 00:37
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Сторони планують створити Фонд інвестицій у відбудову.
Україна та США узгодили наміри щодо угоди про корисні копалини: подробиці
Новий етап у співпраці України та США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Коротко:

  • Україна та США підписали меморандум 17 квітня
  • Домовилися про угоду в сфері корисних копалин та інвестиції

У четвер, 17 квітня, Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтверджує наміри двох країн фіналізувати угоду про стратегічне партнерство у сфері корисних копалин. Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, документ є важливим етапом на шляху до укладення майбутньої Угоди про економічне партнерство між державами.

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"Сьогодні зробили крок до спільної зі США Угоди про економічне партнерство. Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу наших команд та намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам", — зазначила Свириденко.

У межах домовленостей також передбачається створення Фонду інвестицій у відбудову України. Цей інструмент має на меті залучення масштабних інвестицій, модернізацію інфраструктури та розвиток взаємовигідного співробітництва між Україною та США.

"Відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів – саме з такою метою команди працюють над документом", — додала міністерка.

Вона також підкреслила, що ці домовленості демонструють прагнення американського народу підтримувати Україну:

"Важливо, що ми підтверджуємо нашими домовленостями прагнення Американського народу інвестувати разом з Українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну".

Україна та США узгодили наміри щодо угоди про корисні копалини: подробиці
Рідкоземельні матеріали / Инфографика: Главред

Наразі сторони працюють над остаточним узгодженням тексту угоди. Після підписання документ ще має пройти ратифікацію в парламентах обох країн.

"Дякую нашим технічним командам – український та американській – за професійну, конструктивну та швидку роботу", — резюмувала Юлія Свириденко.

Угода про корисні копалини між Україною і США – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Трамп пригрозив Україна "серйозними проблемами" через угоду про корисні копалини – у Зеленського відповіли. Президент США застосовує агресивну риторику для посилення власних позицій та впливу на переговорний процес, зазначив Подоляк.

Також повідомлялося, що Україна відправить у США представників, щоб обговорити угоду про копалини – було названо дату. Стала відома дата, коли Україна відправить своїх представників у Сполучені Штати Америки, щоб обговорити цю угоду.

Крім того Україна готова співпрацювати з американськими партнерами для узгодження тексту угоди про корисні копалини, який буде прийнятним для обох сторін, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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Що таке Міністерство економіки України?

Міністерство економіки України — колишнє міністерство України, центральний орган виконавчої влади України. 9 грудня 2010 року реорганізоване в Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. З 20 травня 2021 міністром економіки України призначено Любченко Олексія Миколайовича, пише Вікіпедія.

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