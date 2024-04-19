Україна ще нескоро отримає активи РФ: G7 затягує з ухваленням рішення

Міністри відклали розгляд питання щодо передачі активів до наступного саміту.

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G7 відклала розгляд справи про передачу Україні російських активів / Колаж: Главред, фото: Посольство України, УНІАН

Україна ще не скоро зможе отримати російські активи від ЄС. Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" схвалили декларацію за підсумками зустрічі в Італії, відклавши питання передачі активів до наступного саміту, який відбудеться 13-15 червня. Про це йдеться у тексті заяви.

Водночас Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія та США засудили війну РФ проти України. Міністри планують зміцнити можливості протиповітряної оборони України.

"Ми також працюватимемо з партнерами в цьому напрямку. У цьому контексті ми цінуємо Ініціативу негайних дій щодо протиповітряної оборони (IAAD), запропоновану Німеччиною", - йдеться у документі. відео дня

Зазначається, що РФ повинна заплатити за збитки та руйнування, які вона завдає, атакуючи українську енергетичну інфраструктуру.

"Ми продовжимо вивчати всі можливі шляхи надання допомоги Україні в отриманні компенсації від Росії відповідно до наших відповідних правових систем та міжнародного права. На прохання лідерів ми продовжимо нашу роботу і дамо рекомендації напередодні саміту в Апулії про всі можливі напрямки та можливі варіанти використання знерухомлених". російських суверенних активів для підтримки України, відповідно до наших відповідних правових систем та міжнародного права", - йдеться у заяві.

Конфіскація російських активів - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на третьому році повномасштабного вторгнення Росії британські політики так і не змогли реалізувати ідеї щодо конфіскації російських активів на користь України через відсутність достатніх підстав для таких дій. За даними Politico, експерти з санкцій та політичні аналітики вважають, що Велика Британія, можливо, ніколи не перейде до конфіскації російських грошей, оскільки політично це може бути неефективним.

Президент України Володимир Зеленський висловив сумнів у готовності західних партнерів передати Україні конфісковані російські активи.

Найбільш ймовірно, доходи від заморожених активів Росії в країнах ЄС не будуть використані на фінансування озброєнь для України, а замість цього спрямуються на бюджет або на відновлення. Зміни в розгляді питання про використання цих заморожених $300 мільярдів російських активів очікуються після саміту Великої сімки, заявив радник глави Офісу президента України Владислав Власюк.

Конфісковані активи РФ Група Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) на вимогу керівництва Великої Сімки робила мепінг активів. У вересні 2023 року вони написали, що вони нарахували $280 млрд конфіскованих активів. Однак були оцінки і в $370 млрд. Ці оцінки включали, як суверенні активи Центробанку РФ, так і знерухомлені гроші російських підприємств і олігархів, які перебувають під західними санкціями.

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