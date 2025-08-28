Всередині були працівники: РФ вдарила по депо Нової пошти в Києві

Внаслідок атаки постраждали троє працівників Нової пошти.

РФ атакувала депо Нової пошти у Києві / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео, Володимир Поперешнюк (ілюстративне фото)

Що відомо:

РФ атакувала Київ ракетами та дронами

Під атакою опинилось депо Нової пошти

Внаслідок атаки постраждали троє працівників депо

Російські окупанти атакували Київ ракетами та дронами. Під ворожим ударом був цивільний об'єкт логістичної інфраструктури - сортувальне депо Нової пошти. Про це повідомили на сторінці компанії.

Влучання прийшлося на автодвір. У цей момент на території депо були працівники, троє з яких постраждали:

Славенський Сергій, фахівець ділянки — тяжкий стан;

Дульнєв Іван, фахівець ділянки — стан середньої тяжкості;

Юхимчук Юрій, водій авто БДФ — стан середньої тяжкості.

"Нова пошта вже забезпечує постраждалих і їхні родини всією необхідною підтримкою — медичною, психологічною та матеріальною", - йдеться у повідомленні.

У компанії попереджають про можливі затримки доставки, адже під час повітряної тривоги сортування посилок призупинялося. Водночас відомо, що всі відправлення залишились неушкодженими.

Удари Росії - останні новини України

Як повідомляв Главред, 28 серпня Росія завдала комбінованого удару по Києву. У Дарницькому районі прямим попаданням знищено частину п'ятиповерхового житлового будинку. На місці триває рятувальна операція. Наслідки атаки також зафіксовано на понад 20 локаціях у різних районах.

Речниця ДСНС України Світлана Водолага повідомила, що під завалами багатоповерхівки можуть перебувати дев‘ятеро людей. За її словами, наразі невідомо, чи перебували ці люди у будинку на момент удару, чи були там просто прописані.

Відомо, що загалом окупанти застосували 629 засобів повітряного нападу. Було збито та подавлено 589 повітряних цілей.

