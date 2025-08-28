Рус
Всередині були працівники: РФ вдарила по депо Нової пошти в Києві

Ангеліна Підвисоцька
28 серпня 2025, 13:45
1443
Внаслідок атаки постраждали троє працівників Нової пошти.
удар по Новой почте
РФ атакувала депо Нової пошти у Києві / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео, Володимир Поперешнюк (ілюстративне фото)

Що відомо:

  • РФ атакувала Київ ракетами та дронами
  • Під атакою опинилось депо Нової пошти
  • Внаслідок атаки постраждали троє працівників депо

Російські окупанти атакували Київ ракетами та дронами. Під ворожим ударом був цивільний об'єкт логістичної інфраструктури - сортувальне депо Нової пошти. Про це повідомили на сторінці компанії.

Влучання прийшлося на автодвір. У цей момент на території депо були працівники, троє з яких постраждали:

відео дня
  • Славенський Сергій, фахівець ділянки — тяжкий стан;
  • Дульнєв Іван, фахівець ділянки — стан середньої тяжкості;
  • Юхимчук Юрій, водій авто БДФ — стан середньої тяжкості.

"Нова пошта вже забезпечує постраждалих і їхні родини всією необхідною підтримкою — медичною, психологічною та матеріальною", - йдеться у повідомленні.

У компанії попереджають про можливі затримки доставки, адже під час повітряної тривоги сортування посилок призупинялося. Водночас відомо, що всі відправлення залишились неушкодженими.

Удари Росії - останні новини України

Як повідомляв Главред, 28 серпня Росія завдала комбінованого удару по Києву. У Дарницькому районі прямим попаданням знищено частину п'ятиповерхового житлового будинку. На місці триває рятувальна операція. Наслідки атаки також зафіксовано на понад 20 локаціях у різних районах.

Речниця ДСНС України Світлана Водолага повідомила, що під завалами багатоповерхівки можуть перебувати дев‘ятеро людей. За її словами, наразі невідомо, чи перебували ці люди у будинку на момент удару, чи були там просто прописані.

Відомо, що загалом окупанти застосували 629 засобів повітряного нападу. Було збито та подавлено 589 повітряних цілей.

