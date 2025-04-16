У Трампа заговорили про економічне партнерство з РФ - що відомо

Відновлення економічного партнерства можливе у випадку припинення вогню.

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/ Колаж: Главред, фото: WhiteHouse.gov, facebook.com/DonaldTrump

Що відомо:

США розглядають можливість економічного партнерства з РФ

Спершу РФ має припинити вогонь в Україні

Білий дім розглядає можливість економічного партнерства між РФ та США. Про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу.

У США позитивно характеризують візит спецпосланця Дональда Трампа на Близькому Сході Стіва Віткоффа до російського диктатора Володимира Путіна. Розмову між Віткоффом та Путіним називають "продуктивною".

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"Росія має стимул припинити цю війну, і, можливо, це може бути економічне партнерство зі Сполученими Штатами. Але спочатку нам потрібно домогтися припинення вогню (в Україні - ред.). І президент (Трамп - ред.) і Віткофф ясно дали це зрозуміти росіянам", - сказала Левітт.

Санкції проти РФ - останні новини

Як писав Главред, після ракетного удару РФ по Сумах журналісти запитали у президента США Дональда Трампа, чи запровадить він нові санкції проти Росії. Американський лідер відповів, що РФ і так перебуває під обмеженнями, які були запроваджені раніше.

"Я вже маю обмеження проти Росії. Я їх вводив", - сказав Трамп.

Раніше стало відомо, що Трамп продовжив дію санкцій проти Росії на один рік. Йдеться про пакет санкцій, запроваджений попереднім президентом США Джо Байденом 2021 року.

У Європейському Союзі розглядають санкції проти країни-агресора Росії як важливий важіль тиску. Будь-яке пом'якшення санкцій проти Москви буде можливе тільки для досягнення міцного миру між РФ і Україною. Про це заявив головний представник ЄС із санкцій Девід О'Салліван.

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